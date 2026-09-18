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Melis Sezen kimdir, hangi dizilerde oynadı? Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonuyla gündemde

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Melis Sezen kimdir, hangi dizilerde oynadı? Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonuyla gündemde
Başlık ResmiMelis Sezen kimdir, hangi dizilerde oynadı? Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonuyla gündemde

Melis Sezen'in hayatı ve rol aldığı diziler, 18 Eylül 2026'da ünlü isimleri kapsayan uyuşturucu soruşturmasında adının geçmesinin ardından yeniden araştırılmaya başlandı. Televizyon, sinema ve dijital platform projelerinde farklı karakterlerle izleyici karşısına çıkan oyuncunun yaşı, eğitim hayatı ve kariyerindeki yapımlar merak ediliyor.

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Melis Sezen, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan isimler arasında yer aldı. Başsavcılık, 18 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve biyolojik inceleme yapılması yönünde İstanbul İl Jandarma Komutanlığına talimat verildiğini açıkladı. Operasyon kapsamında 15 kişinin gözaltına alındığı ve Melis Sezen'in de bu isimler arasında bulunduğu bildirildi.

MELİS SEZEN KİMDİR?

Melis Sezen, 2 Ocak 1997 tarihinde İstanbul'un Silivri ilçesinde doğdu. Lise eğitimini Selimpaşa Atatürk Anadolu Lisesinde tamamlayan Sezen, çocukluk döneminden itibaren oyunculukla ilgilendi. 12 yaşından itibaren drama eğitimi alan oyuncu, daha sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi gördü ve Silivri'deki Ali Solmaz Tiyatrosu'nda sahneye çıktı. Üniversite eğitimini Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümünde tamamlayan Sezen, profesyonel televizyon kariyerine 2016 yılında başladı.

Oyunculuk kariyerinde televizyon dizilerinin yanı sıra sinema filmleri ve dijital platform yapımlarında da görev alan Sezen, özellikle Sadakatsiz dizisindeki Derin karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Melis Sezen kimdir, hangi dizilerde oynadı? Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonuyla gündemde
Başlık ResmiMelis Sezen kimdir, hangi dizilerde oynadı? Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonuyla gündemde

MELİS SEZEN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Dizileri

Arkadaşlar İyidir - 2016

Hayat Bazen Tatlıdır - 2016-2017

Siyah İnci - 2017-2018

Sevgili Geçmiş - 2019

Leke - 2019

Ya İstiklal Ya Ölüm - 2020

Sadakatsiz - 2020-2022

Gülcemal - 2023

Deha - 2024-2025

Delikanlı - 2026

İnternet Dizileri:

İçten Sesler Korosu - 2019

Fatma - 2021

Leyla Hali - 2026

Seni Tanıyorum - 2026

Filmleri

Tilki Yuvası - 2018

Bizim İçin Şampiyon - 2018

Dünya Hali - 2019

Mucize 2: Aşk - 2019

Kovala - 2020

Bir Cumhuriyet Şarkısı - 2024

Şımarık - 2024

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Hasan Şaş, Aras Bulut İynemli, Sefo, Melis Sezen... Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu
Editör : İREM ÖZCAN
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