Melis Sezen kimdir, hangi dizilerde oynadı? Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonuyla gündemde
Melis Sezen'in hayatı ve rol aldığı diziler, 18 Eylül 2026'da ünlü isimleri kapsayan uyuşturucu soruşturmasında adının geçmesinin ardından yeniden araştırılmaya başlandı. Televizyon, sinema ve dijital platform projelerinde farklı karakterlerle izleyici karşısına çıkan oyuncunun yaşı, eğitim hayatı ve kariyerindeki yapımlar merak ediliyor.
Melis Sezen, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan isimler arasında yer aldı. Başsavcılık, 18 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve biyolojik inceleme yapılması yönünde İstanbul İl Jandarma Komutanlığına talimat verildiğini açıkladı. Operasyon kapsamında 15 kişinin gözaltına alındığı ve Melis Sezen'in de bu isimler arasında bulunduğu bildirildi.
MELİS SEZEN KİMDİR?
Melis Sezen, 2 Ocak 1997 tarihinde İstanbul'un Silivri ilçesinde doğdu. Lise eğitimini Selimpaşa Atatürk Anadolu Lisesinde tamamlayan Sezen, çocukluk döneminden itibaren oyunculukla ilgilendi. 12 yaşından itibaren drama eğitimi alan oyuncu, daha sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi gördü ve Silivri'deki Ali Solmaz Tiyatrosu'nda sahneye çıktı. Üniversite eğitimini Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümünde tamamlayan Sezen, profesyonel televizyon kariyerine 2016 yılında başladı.
Oyunculuk kariyerinde televizyon dizilerinin yanı sıra sinema filmleri ve dijital platform yapımlarında da görev alan Sezen, özellikle Sadakatsiz dizisindeki Derin karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.
MELİS SEZEN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
Dizileri
Arkadaşlar İyidir - 2016
Hayat Bazen Tatlıdır - 2016-2017
Siyah İnci - 2017-2018
Sevgili Geçmiş - 2019
Leke - 2019
Ya İstiklal Ya Ölüm - 2020
Sadakatsiz - 2020-2022
Gülcemal - 2023
Deha - 2024-2025
Delikanlı - 2026
İnternet Dizileri:
İçten Sesler Korosu - 2019
Fatma - 2021
Leyla Hali - 2026
Seni Tanıyorum - 2026
Filmleri
Tilki Yuvası - 2018
Bizim İçin Şampiyon - 2018
Dünya Hali - 2019
Mucize 2: Aşk - 2019
Kovala - 2020
Bir Cumhuriyet Şarkısı - 2024
Şımarık - 2024