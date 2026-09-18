Kars'ta ilginç olay! Evine gelince şoke oldu: Avluda ayıyla karşılaştı

Sarıkamış’ta bir evin avlusuna giren bozayı, bulduğu yiyeceklerle karnını doyurdu. Evine gelen vatandaş ise ayı yüzünden aracından çıkamadı.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde doğal alanlarından yerleşim yerlerine kadar inen bozayılar, vatandaşları zaman zaman tedirgin ediyor.

İlçede bulunan bir evin avlusuna giren iri cüsseli bozayı, çevrede bir süre yiyecek aradı. Bulduğu yiyeceklerle karnını doyuran ayı, daha sonra avluda dolaştı. Ayının rahat tavırları dikkat çekti.

Karsta ilginç olay! Evine gelince şoke oldu: Avluda ayıyla karşılaştı

EVİNE GELİNCE ŞOKE OLDU

Evine gelen vatandaş, avluda bozayıyı görünce ne içeri girebildi ne de aracından çıkabildi. Ayıyla karşı karşıya gelme riskini göze almayan vatandaş, aracının içerisinde bekleyerek bozayının avludan çıkmasını bekledi. Ayı avluda yemeğini yerken, vatandaş direksiyon başında bekledi. O anlar cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi.

Karsta ilginç olay! Evine gelince şoke oldu: Avluda ayıyla karşılaştı

Sarıkamış’ta zaman zaman mahalle aralarında ve evlerin çevresinde görülen bozayılar, özellikle yiyecek bulmak amacıyla yerleşim alanlarına yaklaşıyor. Ancak bu defa ayının bir evin avlusuna kadar girmesi, yaşanan olayı daha da ilginç hale getirdi. Karnını doyuran ayı daha sonra yoluna devam etti, vatandaş ise "misafir" gidene kadar aracında bekledi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI