Şanlıurfa’da bir şahıs, otobüste tartıştığı yaşlı adama tekme attıktan sonra röportaj verdiği yerel televizyon kanalının 3 kadın muhabire saldırdı. Saldırgan kısa sürede gözaltına alındı.

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde kimliği henüz açıklanmayan bir erkek şahıs, yolcu otobüsünde tartıştığı yaşlı bir adama tekme atıp küfürler savurdu.

KADINLARI TACİZ EDİP SALDIRDI

Diğer yolcuların araya girmesiyle otobüsten inen şahıs, yolda karşılaştığı Şanlıurfa’nın yerel televizyonu Ruha TV’nin kadın muhabirlerine röportaj verdi. İddiaya göre, röportajdan sonra bölgeden ayrılmayan şahıs, bayan muhabirleri takip ederek sözlü tacizde bulundu. Muhabirlerin taciz anını cep telefonuyla çekmesine sinirlenen şahıs bayanlara saldırarak her üçünü de darp ettikten sonra bölgeden uzaklaştı.

Sokak röportajı verdiği kadın muhabirleri önce taciz sonra darp etti!

ŞİKAYETÇİ OLDULAR, YAKALANDI

Saldırıya uğrayan muhabirler polise haber verdi. Olay yerine giden polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlatırken darp raporu alan muhabirler, şahıs hakkında şikayetçi oldu. Otobüste ve muhabirlerin çektiği görüntülerden şahsın kimliğini belirleyen polis ekipleri, saldırganı yakalamayı başardı. Gözaltına alınan şahıs karakola götürüldü.

ÖNERİLEN HABERLER TASARRUF ORTAĞIM 131 fonun tasfiye esasları belirlendi! 2 banka görevlendirildi

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI