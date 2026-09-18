Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Sokak röportajı verdiği kadın muhabirleri önce taciz sonra darp etti!

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Sokak röportajı verdiği kadın muhabirleri önce taciz sonra darp etti!
Başlık ResmiSokak röportajı verdiği kadın muhabirleri önce taciz sonra darp etti!

Şanlıurfa’da bir şahıs, otobüste tartıştığı yaşlı adama tekme attıktan sonra röportaj verdiği yerel televizyon kanalının 3 kadın muhabire saldırdı. Saldırgan kısa sürede gözaltına alındı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde kimliği henüz açıklanmayan bir erkek şahıs, yolcu otobüsünde tartıştığı yaşlı bir adama tekme atıp küfürler savurdu.

KADINLARI TACİZ EDİP SALDIRDI

Diğer yolcuların araya girmesiyle otobüsten inen şahıs, yolda karşılaştığı Şanlıurfa’nın yerel televizyonu Ruha TV’nin kadın muhabirlerine röportaj verdi. İddiaya göre, röportajdan sonra bölgeden ayrılmayan şahıs, bayan muhabirleri takip ederek sözlü tacizde bulundu. Muhabirlerin taciz anını cep telefonuyla çekmesine sinirlenen şahıs bayanlara saldırarak her üçünü de darp ettikten sonra bölgeden uzaklaştı.

Sokak röportajı verdiği kadın muhabirleri önce taciz sonra darp etti!
Başlık ResmiSokak röportajı verdiği kadın muhabirleri önce taciz sonra darp etti!

ŞİKAYETÇİ OLDULAR, YAKALANDI

Saldırıya uğrayan muhabirler polise haber verdi. Olay yerine giden polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlatırken darp raporu alan muhabirler, şahıs hakkında şikayetçi oldu. Otobüste ve muhabirlerin çektiği görüntülerden şahsın kimliğini belirleyen polis ekipleri, saldırganı yakalamayı başardı. Gözaltına alınan şahıs karakola götürüldü.

ÖNERİLEN HABERLER
131 fonun tasfiye esasları belirlendi! 2 banka görevlendirildi
TASARRUF ORTAĞIM

131 fonun tasfiye esasları belirlendi! 2 banka görevlendirildi

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
ÇOK SAYIDA İSİM GÖZALTINDA
ÇOK SAYIDA İSİM GÖZALTINDA
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
"İBRETİÂLEM OLSUN"
TGRT Haber canlı yayınında önemli açıklamalar
2 BANKA GÖREVLENDİRİLDİ
2 BANKA GÖREVLENDİRİLDİ
131 fonun tasfiye esasları belirlendi!
ALTIN, FED STRESİNİ ATLATTI!
ALTIN, FED STRESİNİ ATLATTI!
3 haftalık düşüş serisi bitiyor mu?
UEFA SIRALAMASINDA DON DURUM
UEFA SIRALAMASINDA DON DURUM
Beşiktaş gol olup yağdı: Ülke puanı güncellendi
KONUT İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?
KONUT İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?
2 milyon TL’nin güncel geri ödemesi
F.BAHÇE'DE OCAK OPERASYONU
F.BAHÇE'DE OCAK OPERASYONU
Listenin başında iki yıldız var
BARIŞ MASASINI İŞARET ETTİ
BARIŞ MASASINI İŞARET ETTİ
Fransa'dan dikkat çeken Türkiye çıkışı!
PSG, OSIMHEN İÇİN PUSUDA
PSG, OSIMHEN İÇİN PUSUDA
Fransız devi doğru zamanı bekliyor
YANLARINA KÂR KALMASIN
YANLARINA KÂR KALMASIN
Fiyat vurgununa ağır yaptırım çağrısı!
POLİSLERE PEŞ PEŞE MÜJDE!
POLİSLERE PEŞ PEŞE MÜJDE!
Bakan Çiftçi TGRT Haber'de duyurdu
UÇAKTAN İNDİ, GÖZALTINA ALINDI
UÇAKTAN İNDİ, GÖZALTINA ALINDI
Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme
BİZZAT
BİZZAT "DEVAM" DEYİP AÇIKLADI
Görevine son verildi ama kalıyor
LİMİT AŞAN YÜKSEK ÖDER!
LİMİT AŞAN YÜKSEK ÖDER!
Doğalgazda kademe uyarısı
KARTAL'DAN GÖVDE GÖSTERİSİ
KARTAL'DAN GÖVDE GÖSTERİSİ
Marsilya'yı gole boğdu, Avrupa’ya 3 puanla başladı
EK YERLEŞTİRME BAŞLADI!
EK YERLEŞTİRME BAŞLADI!
Üniversite kapısı 115 bin kişiye açıldı
39 İLİN EMNİYET MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ
39 İLİN EMNİYET MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ
Emniyet Genel Müdürlüğü'nde kritik atamalar!
ITALIANO MEST OLDU
ITALIANO MEST OLDU
"42 bin kişiye sarılmak istiyorum"
'YAMALI BOHÇA' NE ANLATIYOR?
'YAMALI BOHÇA' NE ANLATIYOR?
Hukuk sistemine bütüncül bakış çağrısı
BAKAN ÇİFTÇİ TARİH VERDİ
BAKAN ÇİFTÇİ TARİH VERDİ
Başıboş köpek sorununda son viraj
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Beşiktaş, Marsilya'ya gol olup yağdı: Güncellenen UEFA ülke puanı sıralaması
Beşiktaş gol olup yağdı: UEFA ülke puanı güncellendi
Kaydet
Yağız Sabuncuoğlu uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Yağız Sabuncuoğlu uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Kaydet
Kredi kartının gözdesi altın! 7 ayda 455 milyar TL'lik alım yaptık
Kredi kartının gözdesi altın! 7 ayda 455 milyar TL'lik alım yaptık
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.