Yağız Sabuncuoğlu uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu gözaltına alındı. Soruşturmaya ilişkin ayrıntıların ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu’nun soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.

Edinilen ilk bilgilere göre Sabuncuoğlu hakkında gözaltı işlemi uygulandı. Soruşturmanın kapsamı, yöneltilen suçlamalar ve dosyada başka şüphelilerin bulunup bulunmadığına ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Sabuncuoğlu’nun emniyetteki işlemlerinin ardından adli sürecin nasıl ilerleyeceği netlik kazanacak.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ