Kredi kartının gözdesi altın! 7 ayda 455 milyar TL'lik alım yaptık

2026’nın ilk 7 aylık döneminde banka kartlarıyla 18,9 milyar TL’lik altın alışverişi yapılırken, kredi kartıyla gerçekleştirilen işlemlerin tutarı 454,9 milyar TL’ye ulaştı. Altın alışverişinde kredi kartı ile banka kartı arasındaki yüksek fark, bu alanda borçlanarak alım yapmanın da yüksek bir tercih olarak öne çıktığını gösterdi.

Bu yıl altın fiyatlarında dalgalı seyir öne çıkarken, vatandaşların ve yatırımcıların altın alışverişinde kredi kartını da yoğun şekilde kullanması dikkat çekti. Bankalar arası Kart Merkezi (BKM) tarafından açıklanan 2026 yılının ilk 7 aylık verilerine göre, yalnızca kredi kartlarıyla gerçekleştirilen altın alışverişlerinin tutarı 454 milyar 896 milyon TL’ye ulaştı.

Söz konusu rakam, geçen yılın aynı döneminde 267 milyar TL seviyesinde bulunuyordu. Buna göre kredi kartıyla yapılan altın alışverişlerinin tutarı yıllık bazda yaklaşık %70 arttı.

ZİRVE HAZİRANDA GÖRÜLDÜ

Yılın ilk üç aylık döneminde 190,9 milyar TL olan kredi kartı kaynaklı altın harcamaları, ikinci çeyrekte 195,8 milyar TL’ye yükseldi.

Aylık bazda ise haziran ayı, 72,2 milyar TL’lik işlem tutarı ve 1,83 milyon adet işlemle 7 aylık dönemin en hareketli ayı oldu. Hazirandaki yüksek seviyenin ardından temmuz ayında işlem tutarı 68,0 milyar TL’ye gerilese de işlem adedi 1,8 milyon seviyesinde güçlü seyrini korudu.

BANKA KARTIYLA ALIMLAR

Aynı dönemde banka kartlarıyla yapılan altın alışverişlerinin toplam işlem adedi 3,1 milyon, işlem tutarı ise 18,9 milyar TL oldu.

Böylece kredi kartlarıyla gerçekleştirilen altın alışverişlerinin tutarı, banka kartlarına kıyasla yaklaşık 24 kat daha yüksek gerçekleşti. Bu tablo, altın alışverişinde kredi kartının nakit dışı finansman ve ödeme kolaylığı sağlayan önemli bir araç olarak kullanıldığını gösterdi.

Kredi kartının gözdesi altın! 7 ayda 455 milyar TLlik alım yaptık

3 TAKSİT İMKÂNI

Kredi kartıyla altın alışverişinin tüketici açısından bazı avantaj ve dezavantajları bulunuyor.

Avantajlar arasında, kredi kartına sunulan taksit imkânı öne çıkıyor. Özellikle yüksek tutarlı kuyumculuk harcamalarında taksit, ödemenin aylara yayılmasına imkân sağlayabiliyor. Mevcut düzenlemeler kapsamında işçilik içeren kuyum ürünlerinde üç taksite kadar ödeme imkânı bulunuyor.

Online alışverişlerde ise nakit taşıma ihtiyacının azalması ve fiziki altının kaybolma veya çalınma riskinin ortadan kalkması gibi unsurlar öne çıkıyor.

Kredi kartı kullanımı ayrıca, altın fiyatlarının yükseldiği dönemlerde nakit birikimin tamamlanmasını beklemeden alım yapılmasına imkân sağlayabiliyor.

Kredi kartının gözdesi altın! 7 ayda 455 milyar TLlik alım yaptık

GİZLİ MALİYETE DİKKAT

Öte yandan kredi kartıyla kuyumculuk alışverişlerinde tüketicinin dikkat etmesi gereken maliyetler de bulunuyor. Bazı satışlarda POS komisyonu, vade farkı veya piyasa fiyatının üzerinde fiyatlandırma uygulanabiliyor.

Bu tür ek maliyetler, altının alış fiyatını yükselterek yatırımcının daha başlangıçta maliyetle karşılaşmasına sebep olabiliyor. Dolayısıyla kredi kartıyla altın alımında sadece taksit sayısına değil, peşin fiyat ile toplam geri ödeme tutarı arasındaki farka da dikkat edilmesi gerekiyor.