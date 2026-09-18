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Konya merkezli 24 ilde büyük operasyon! 48 milyon liralık vurgun yapan çete için düğmeye basıldı

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Konya merkezli 24 ilde büyük operasyon! 48 milyon liralık vurgun yapan çete için düğmeye basıldı
Başlık ResmiKonya merkezli 24 ilde büyük operasyon! 48 milyon liralık vurgun yapan çete çökertildi "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Konya merkezli 24 ilde yürütülen eş zamanlı "Paravan 1" operasyonunda, 317 ayrı dolandırıcılık olayında 48 milyon 76 bin 595 liralık haksız menfaat sağladığı belirlenen 65 şüphelinin yakalanması için düğmeye basıldı. Şüphelilerin vatandaşları telefonla arayarak kendilerini polis veya savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Şahısların ayrıca internet üzerinden sahte kiralık ve satılık araç ilanları verdikleri, ilanlara başvuran vatandaşlardan kapora aldıkları öğrenildi.

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Konya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince nitelikli dolandırıcılık olaylarına yönelik yaklaşık 6 ay süren teknik takip ve projeli çalışma gerçekleştirildi.

48 MİLYON LİRALIK VURGUN

Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli şahısların, il genelinde ve ülke çapında meydana gelen toplam 317 dolandırıcılık olayında 48 milyon 76 bin 595 TL haksız menfaat temin ederek çok sayıda vatandaşı mağdur ettikleri tespit edildi.

KENDİLERİNİ POLİS VE SAVCI OLARAK TANITTILAR

Soruşturma kapsamında, "Atıcı" olarak tabir edilen şüphelilerin vatandaşları telefonla arayarak kendilerini polis veya savcı olarak tanıttıkları ve bu yöntemle dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

Konya merkezli 24 ilde büyük operasyon! 48 milyon liralık vurgun yapan çete çökertildi
Başlık ResmiKonya merkezli 24 ilde büyük operasyon! 48 milyon liralık vurgun yapan çete çökertildi

SAHTE KİRALIK VE SATILIK ARAÇ İLANI VERMİŞLER

Şüphelilerin ayrıca internet üzerinden sahte kiralık ve satılık araç ilanları verdikleri, ilanlara başvuran vatandaşlardan kapora aldıkları ve bazı işlemlerde güvenli ödeme yöntemlerini kullandıkları tespit edildi.

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"HESAPÇI"LARDAN KART VE TELEFON HATLARINI ALDILAR

"Aracı" olarak tabir edilen şüphelilerin ise komisyon karşılığında maddi menfaat sağlayan "hesapçılardan" banka kartları ve telefon hatlarını "set" şeklinde temin ettikleri, daha sonra bu kart ve hatları üst kademedeki şüphelilere ulaştırdıkları belirlendi. Ekiplerin gerçekleştirdiği fiziki takip sonucunda söz konusu yapılanmaya ilişkin şüphelilerin bağlantıları ve faaliyetleri tespit edildi.

KONYA MERKEZLİ 24 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yaklaşık 6 aylık teknik takip ve projeli çalışma kapsamında kimlikleri belirlenen 65 şüphelinin yakalanması amacıyla bugün saat 06.00 itibarıyla Konya merkezli 24 farklı ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Konya
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