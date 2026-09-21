Hastane otoparkındaki panelvandan 256 bin sentetik ecza hapı çıktı

Mersin'de bir hastanenin otoparkında olan panelvanda arama yapan polisler 256 bin 900 sentetik ecza hapı buldu. Aracın sahibinin evine yapılan operasyonda da 413 uyuşturucu hap yakalandı.

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Mersin'de hastane otoparkında bulunan panelvanda 256 bin 900 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Toroslar ilçesindeki bir hastanenin açık otoparkına bırakılan 06 AEC 751 plakalı panelvanda arama gerçekleştirdi.

ARACIN SAHİBİNİN EVİNE OPERASYON YAPILDI

Aramada 256 bin 900 sentetik ecza hapı bulundu. Aracın sahibi Kübra S.'nin (19) evine yapılan operasyonda da 413 uyuşturucu hap yakalandı.

Ekipler, Kübra S. ile aynı adreste ikamet eden Mehmet Şefik S. (53), Dilek S. (44) ve A.S.'yi (16) gözaltına aldı.

Zanlılar hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

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| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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