Tokat'ta sulama kanalına devrilen otomobilde can pazarı: 2 kişi öldü
Tokat'ta bir araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle sulama kanalına devrildi. Otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.
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Tokat'ta sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen otomobil, Doğancıbağları Mahallesi'nde sulama kanalına devrildi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Ekipler, otomobilde bulunan Yunus Emre Özüpak ile Yunus Emre Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Özüpak ve Arslan'ın cenazeleri, ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.
Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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