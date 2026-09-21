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3. Sayfa

Tokat'ta sulama kanalına devrilen otomobilde can pazarı: 2 kişi öldü

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Tokat'ta bir araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle sulama kanalına devrildi. Otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

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Tokat'ta sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen otomobil, Doğancıbağları Mahallesi'nde sulama kanalına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tokatta sulama kanalına devrilen otomobilde can pazarı: 2 kişi öldü
Başlık ResmiTokatta sulama kanalına devrilen otomobilde can pazarı: 2 kişi öldü

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler, otomobilde bulunan Yunus Emre Özüpak ile Yunus Emre Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Özüpak ve Arslan'ın cenazeleri, ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.

Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI | Tokat
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