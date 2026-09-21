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Elif Eralp kimdir, aslen nereli? Elif Eralp'ın hayatı ve biyografisi

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Elif Eralp kimdir, aslen nereli? Elif Eralp'ın hayatı ve biyografisi
Başlık ResmiElif Eralp kimdir, aslen nereli? Elif Eralpın hayatı ve biyografisi

Elif Eralp, Berlin eyalet seçimlerinde Sol Parti'nin baş adayı olarak öne çıktı. Seçim sonuçlarının ardından Elif Eralp'ın hayatı, siyasi kariyeri ve aslen nereli olduğu merak konusu oldu.

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Elif Eralp, Berlin'de 20 Eylül 2026'da yapılan eyalet meclisi seçimlerinin ardından Almanya siyasetinde öne çıkan isimlerden biri oldu. Sol Parti'nin baş adayı olarak seçime giren Eralp, uzun süredir Berlin Temsilciler Meclisi'nde görev yapıyor. Berlin Eyalet Seçim Kurulu'nun geçici sonuçlarına göre Sol Parti seçimde ikinci oyların yüzde 25,7'sini alarak ilk sıraya yerleşti. Peki Elif Eralp aslen nereli? İşte hayatı ve biyografisi...

ELİF ERALP KİMDİR?

Elif Eralp, 1981 yılında Almanya'nın Münih kentinde doğan hukukçu ve siyasetçidir. Hamburg Üniversitesi'nde 2001-2007 yılları arasında hukuk eğitimi aldı. Hukuk eğitiminin ardından Hamburg Bölge Mahkemesi, Berlin'deki Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Ottawa'daki Almanya Büyükelçiliği gibi kurumlarda hukuk stajlarını tamamladı.

2009 yılında ikinci Devlet Hukuk Sınavı'nı sınavını geçen Eralp, 2010'dan itibaren Sol Parti'nin Federal Meclis grubunda hukuk politikaları alanında danışman olarak çalışmaya başladı. 2017 yılında Sol Parti'ye katıldı. 2021'den bu yana Berlin Temsilciler Meclisi üyesi olan Eralp, 2024'te partisinin meclis grubunda başkan yardımcılığına, 2025'te ise Sol Parti Berlin eyalet örgütünde başkan yardımcılığına seçildi.

Elif Eralp kimdir, aslen nereli? Elif Eralpın hayatı ve biyografisi
Başlık ResmiElif Eralp kimdir, aslen nereli? Elif Eralpın hayatı ve biyografisi

ELİF ERALP ASLEN NERELİ?

Elif Eralp Almanya'nın Münih kentinde doğdu ancak Türkiye kökenli bir aileden geliyor. Anne ve babası Türkiye'de sendikal ve siyasi faaliyetlerde bulunuyordu. Ailesi, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından Türkiye'den Almanya'ya göç etti ve Eralp kısa süre sonra Münih'te dünyaya geldi.

Çocukluğunun ilk dönemini Münih ve Dortmund'da geçiren Elif Eralp, sekiz yaşındayken ailesiyle Hamburg'a taşındı ve eğitim hayatını burada sürdürdü.

Elif Eralp kimdir, aslen nereli? Elif Eralpın hayatı ve biyografisi
Başlık ResmiElif Eralp kimdir, aslen nereli? Elif Eralpın hayatı ve biyografisi

BAŞBAKANLIK YOLU AÇILDI

Elif Eralp'ın baş adayı olduğu Sol Parti, 20 Eylül 2026'da yapılan Berlin Eyalet Meclisi seçiminde geçici sonuçlara göre en yüksek oy oranına ulaştı. Berlin Eyalet Seçim Kurulu'nun açıkladığı verilere göre Sol Parti yüzde 25,7 oyla ilk sırada yer alırken CDU yüzde 18,8, AfD yüzde 16,3, Yeşiller yüzde 14,3 ve SPD yüzde 12,1 oy aldı.

Sol Parti'nin seçimde birinci sıraya yerleşmesi Elif Eralp'ın doğrudan Berlin eyalet başkanı olduğu anlamına gelmiyor. Berlin'de yeni hükümetin kurulması ve eyalet başbakanının belirlenmesi için mecliste çoğunluk sağlayacak bir hükümet kurulması gerekiyor.

Sandalye dağılımı tahminine göre, 159 üyeden oluşması öngörülen eyalet meclisinde Sol Partinin 47, CDU'nun 35, AfD'nin 29, Yeşillerin 26 ve SPD'nin 22 milletvekiliyle temsil edilmesi bekleniyor.

Bu dağılıma göre hiçbir parti, mutlak çoğunluk için gereken 80 sandalyeye tek başına ulaşamıyor. Mevcut CDU-SPD koalisyonu ise toplam 57 sandalyeyle çoğunluğun gerisinde kalıyor. Muhtemel Sol Parti-SPD-Yeşiller ittifakı 95, CDU-SPD-Yeşiller ittifakı ise 83 sandalyeyle meclis çoğunluğunu sağlayabiliyor.

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Editör : İREM ÖZCAN
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