Adana’da eski eşinin bıçaklı saldırısı ile dehşeti yaşayan Ayşe Katırcı, hayati tehlikeyi atlattı. Katırcı “Çocuklarım annesiz kalacaktı. Bu cani yüzünden yatağa bağlandım. On gündür çekmediğim acı kalmadı. Bir gün bana bunu yapacağını biliyordum. Gereken neyse cezasının çekmesini istiyorum” dedi.

Adana’da boşandığı eşi tarafından kefenle tehdit edilip, bıçaklanan Ayşe Katırcı hayati tehlikeyi atlattı. Dehşeti yaşayan kadın, yaşananları anlattı.

Adana’nın Yüreğir ilçesinde Arif T., 10 yıl önce boşandığı eski eşi Ayşe Katırcı'nın evine giderek, kadına bıçakla saldırdı. Katırcı ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Katırcı, ambulansla Balcalı Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi tamamlanan Katırcı, 1 haftanın ardından hayati tehlikeyi atlatarak servise alındı.

“SÜREKLİ ŞİKAYETTE BULUNDUM”

Katırcı, eski eşi ile on yıldır ayrı olduklarını ve bir türlü peşini bırakmadığını belirterek “Sürekli tehdit ederek evimi basmaya başladı. Bir gün bana bunu yapacağını biliyordum. Sürekli şikayette bulundum ama sonunda bu olay başıma geldi. Şu an çok büyük acılar içindeyim. Gereken ceza neyse verilmesini ve hapisten hiç çıkmamasını istiyorum. Bunun gibilere af veya indirim asla indirim verilmemesini istiyorum" dedi.

Eski eşi önce kefen gönderip sonra bıçaklamıştı! Komadan çıkan Ayşe Katırcı ilk kez konuştu: Bu cani yüzünden yatağa bağlandım

“ÇEKMEDİĞİM ACI KALMADI”

Eski eşinin hapisten çıkıp kendisini öldürmesinden korktuğunu ifade eden Katırcı, şöyle konuştu:

Psikolojim alt üst oldu. Oradan bir daha çıkmayacağının garantisini istiyorum. Benim çocuklarım annesiz kalacaktı. Ben bu cani yüzünden bu yatağa bağlandım. On gündür çekmediğim acı kalmadı ve acılarım devam ediyor. Gereken neyse cezasının çekmesini istiyorum.

Eski eşi önce kefen gönderip sonra bıçaklamıştı! Komadan çıkan Ayşe Katırcı ilk kez konuştu: Bu cani yüzünden yatağa bağlandım

KEFENLE TEHDİT ETMİŞTİ

Eski eşi hakkında bugüne kadar 8 kez uzaklaştırma kararı aldırdığını söyleyen Ayşe Katırcı, eşinin kendisini sürekli tehdit ettiğini açıklamıştı.

Katırcı “Daha önce bana kefen takımı göndermişti. Şimdi de 'Sana mezarlık alacağım' diyerek tehdit ediyor. Gelip silah çekiyor, bıçak çekiyor. Sürekli tehditler alıyorum. Arkadaşlarımı arayıp 'Bu kötü yola gidiyor' diyerek bana iftira atıyor. Sürekli psikolojik baskı uyguluyor. 'Seni dışarı çıkamaz hale getireceğim' diyor. Belki yüzüme kezzap atacak, ne yapacağını bilemiyorum" demişti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Adana Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIAdana

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