Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
3. Sayfa

Eski eşi önce kefen gönderip sonra bıçaklamıştı! Komadan çıkan Ayşe Katırcı ilk kez konuştu: Bu cani yüzünden yatağa bağlandım

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

Adana’da eski eşinin bıçaklı saldırısı ile dehşeti yaşayan Ayşe Katırcı, hayati tehlikeyi atlattı. Katırcı “Çocuklarım annesiz kalacaktı. Bu cani yüzünden yatağa bağlandım. On gündür çekmediğim acı kalmadı. Bir gün bana bunu yapacağını biliyordum. Gereken neyse cezasının çekmesini istiyorum” dedi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Adana’da boşandığı eşi tarafından kefenle tehdit edilip, bıçaklanan Ayşe Katırcı hayati tehlikeyi atlattı. Dehşeti yaşayan kadın, yaşananları anlattı.

Adana’nın Yüreğir ilçesinde Arif T., 10 yıl önce boşandığı eski eşi Ayşe Katırcı'nın evine giderek, kadına bıçakla saldırdı. Katırcı ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Katırcı, ambulansla Balcalı Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi tamamlanan Katırcı, 1 haftanın ardından hayati tehlikeyi atlatarak servise alındı.

ÖNERİLEN HABERLER
Kefen bezi gönderip sonra bıçaklamıştı! Dehşeti yaşatan eski eşten ‘Pes’ dedirten savunma
3. SAYFA

Kefen bezi gönderip sonra bıçaklamıştı! Dehşeti yaşatan eski eşten ‘Pes’ dedirten savunma

“SÜREKLİ ŞİKAYETTE BULUNDUM”

Katırcı, eski eşi ile on yıldır ayrı olduklarını ve bir türlü peşini bırakmadığını belirterek “Sürekli tehdit ederek evimi basmaya başladı. Bir gün bana bunu yapacağını biliyordum. Sürekli şikayette bulundum ama sonunda bu olay başıma geldi. Şu an çok büyük acılar içindeyim. Gereken ceza neyse verilmesini ve hapisten hiç çıkmamasını istiyorum. Bunun gibilere af veya indirim asla indirim verilmemesini istiyorum" dedi.

Eski eşi önce kefen gönderip sonra bıçaklamıştı! Komadan çıkan Ayşe Katırcı ilk kez konuştu: Bu cani yüzünden yatağa bağlandım
Başlık ResmiEski eşi önce kefen gönderip sonra bıçaklamıştı! Komadan çıkan Ayşe Katırcı ilk kez konuştu: Bu cani yüzünden yatağa bağlandım

“ÇEKMEDİĞİM ACI KALMADI”

Eski eşinin hapisten çıkıp kendisini öldürmesinden korktuğunu ifade eden Katırcı, şöyle konuştu:

Psikolojim alt üst oldu. Oradan bir daha çıkmayacağının garantisini istiyorum. Benim çocuklarım annesiz kalacaktı. Ben bu cani yüzünden bu yatağa bağlandım. On gündür çekmediğim acı kalmadı ve acılarım devam ediyor. Gereken neyse cezasının çekmesini istiyorum.

Eski eşi önce kefen gönderip sonra bıçaklamıştı! Komadan çıkan Ayşe Katırcı ilk kez konuştu: Bu cani yüzünden yatağa bağlandım
Başlık ResmiEski eşi önce kefen gönderip sonra bıçaklamıştı! Komadan çıkan Ayşe Katırcı ilk kez konuştu: Bu cani yüzünden yatağa bağlandım

KEFENLE TEHDİT ETMİŞTİ

Eski eşi hakkında bugüne kadar 8 kez uzaklaştırma kararı aldırdığını söyleyen Ayşe Katırcı, eşinin kendisini sürekli tehdit ettiğini açıklamıştı.

Katırcı “Daha önce bana kefen takımı göndermişti. Şimdi de 'Sana mezarlık alacağım' diyerek tehdit ediyor. Gelip silah çekiyor, bıçak çekiyor. Sürekli tehditler alıyorum. Arkadaşlarımı arayıp 'Bu kötü yola gidiyor' diyerek bana iftira atıyor. Sürekli psikolojik baskı uyguluyor. 'Seni dışarı çıkamaz hale getireceğim' diyor. Belki yüzüme kezzap atacak, ne yapacağını bilemiyorum" demişti.

ÖNERİLEN HABERLER
Eski eşinin tehdidi bitmedi! "Önce kefen gönderdi, şimdi mezar alacağını söylüyor"
YAŞAM

Eski eşinin tehdidi bitmedi! "Önce kefen gönderdi, şimdi mezar alacağını söylüyor"

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Adana
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
SÜREÇLER BASİTLEŞTİRİLECEK!
SÜREÇLER BASİTLEŞTİRİLECEK!
Mikro ihracat kargolarında yeni dönem
KIEV'DEN AÇIKLAMA GELDİ
KIEV'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Ukraynalı komutandan acılı aileye küstah mesaj!
DÖRT SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON!
DÖRT SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON!
Gürlek duyurdu: 818 şüphelinin varlıklarına el konuldu
VALBUENA FAVORİSİNİ AÇIKLADI!
VALBUENA FAVORİSİNİ AÇIKLADI!
'Kilit oyuncu' diyerek yıldız isme işaret etti
'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ OLACAK'
'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ OLACAK'
Bakan Göktaş müjdeyi Diyarbakır'da verdi!
"PARÇALI KIRILMA" VURGUSU
Osman Bektaş, Marmara için verileri tek tek sıraladı
"OYUNCULARIMLA SIĞINAĞA İNDİM"
Arda Turan dehşet dakikalarını anlattı
500 BİN TL’NİN GETİRİSİ YÜKSELDİ!
500 BİN TL’NİN GETİRİSİ YÜKSELDİ!
Enflasyon Raporu'nun ardından son durum
MİLYARLIK ÇELİŞKİ!
MİLYARLIK ÇELİŞKİ!
Tutuklanan Kuriş'i MASAK kayıtları yalanladı
TERMOMETRELER 36'YI GÖRECEK
TERMOMETRELER 36'YI GÖRECEK
Sıcak hava dalgası İstanbul'u saracak
KURYELER KAPIYA DİZİLDİ!
KURYELER KAPIYA DİZİLDİ!
Korsan sipariş çileden çıkardı: Tam 15 farklı yerden
EKİBİNDE SERVET YARIŞI VAR
EKİBİNDE SERVET YARIŞI VAR
57 yetkilinin mal varlığı dudak uçuklattı
"ABİLER KIZACAK MI?"
Fenerbahçeli çocuğu kurtaran komiser o anları anlattı
"DİNİ DUYGULARI İSTİSMAR"
Bakan Gürlek'ten 'Alihan Kuriş' açıklaması
TAYCAN RAFA MI KALKIYOR?
TAYCAN RAFA MI KALKIYOR?
Porsche'nin elektrikli otomobil planı değişiyor
"HİÇBİR GÖRÜŞME YOK"
Trump'ın 'arka kanal' sözlerine İran'dan sert tepki
SAVUNMASI PES DEDİRTTİ!
SAVUNMASI PES DEDİRTTİ!
Fenerbahçe maçına damga vuran olayı anlattı
ARAÇLAR MORA BOYANDI
ARAÇLAR MORA BOYANDI
Yola dökülen boya sürücüleri çileden çıkardı
KORKUNÇ İTİRAF VİDEOSU!
KORKUNÇ İTİRAF VİDEOSU!
Oteldeki cinayetten dakikalar sonra çekmiş
MOSSAD'DA TASFİYE BAŞLADI
MOSSAD'DA TASFİYE BAŞLADI
Erdoğan uyardı, Trump durdurdu!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Galatasaray’dan ayrıldı, Amedspor’a imzayı attı! 2 yıllık sözleşme yapıldı
Galatasaray’dan ayrıldı, Amedspor’a imzayı attı!
Kaydet
Trump'ın ekibinde servet yarışı! 57 yetkilinin mal varlığı dudak uçuklattı
Trump'ın ekibinde servet yarışı! 57 yetkilinin mal varlığı dudak uçuklattı
Kaydet
Mikro ihracat kargolarında yeni dönem! Süreçler basitleştirilecek: Yarın başlıyor
Mikro ihracat kargolarında yeni dönem!
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.