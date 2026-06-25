Porsche, zorlu geçen 2025 yılının ardından yeni “Strateji 2035” planını duyurdu. Alman üretici, daha az model çeşidi, daha sade bir organizasyon yapısı ve spor otomobil DNA'sına daha güçlü bir vurgu ile yeniden büyümeyi hedefliyor.

Porsche CEO'su Michael Leiters, şirketin yıllık genel kurul toplantısında markanın geleceğine yön verecek "Strateji 2035" planının ana hatlarını açıkladı. Yeni strateji, Porsche'nin geçen yıl yüzde 1,1’e kadar düşen kârlılığını yeniden artırmayı ve şirketi daha dayanıklı hale getirmeyi amaçlıyor.

Leiters, Porsche'nin bundan sonra önceliğinin satış adetlerini artırmak değil, markanın çekiciliğini, değerini ve kârlılığını güçlendirmek olacağını söyledi. Şirket, "hacim yerine değer" yaklaşımını benimseyerek daha seçkin bir ürün gamı oluşturmayı hedefliyor. Porsche, gelecekte de sürüş keyfini merkeze alan, markayı ilk etapta ünlü yapan şeylere daha da odaklandıkları bir marka olmaya devam edeceğini vurguluyor.

Porsche'nin kar marjı yüzde 1,1'e düştü! 2035 stratejisi: Daha az model, daha fazla kârlılık

MODEL SAYISI SADELEŞECEK

Porsche, mevcut ürün gamının gereğinden fazla karmaşık hale geldiğini kabul ederken, model ve versiyon sayısını azaltmayı planlıyor. Şirket, aynı zamanda içten yanmalı, hibrit ve tamamen elektrikli güç ünitelerine yatırım yapmaya devam edecek.

911 ELEKTRİKLENMEYECEK Mİ?

Bu kapsamda Porsche, ikonik 911 modelini tamamen elektrikli hale getirmeyi planlamıyor. Bunun yerine marka, performans odaklı hibrit teknolojilerini geliştirmeyi sürdürecek. Leiters, 911 için geliştirilen performans hibrit sistemini modelin geleceği açısından "hayat iksiri" olarak tanımladı. Markanın gerçek bir elektrikli araç mirası oluşturmasına yardımcı olabileceğine inandığı Cayenne Electric'e ise büyük umutlar bağlıyor.

Porsche'nin kar marjı yüzde 1,1'e düştü! 2035 stratejisi: Daha az model, daha fazla kârlılık

İŞTEN ÇIKARMALAR GELEBİLİR

Porsche, organizasyon yapısını sadeleştirmeyi, bürokrasiyi azaltmayı ve şirketi daha çevik hale getirmeyi hedefliyor. VW Grubu ile daha fazla platform paylaşımı, daha yüksek verimlilik ve daha az karmaşıklık vaat ediliyor. Ayrıca iş gücü azaltımı ve diğer maliyet düşürme önlemlerini de görüşülüyor.

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