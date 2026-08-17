Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Olimpik Lyon ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Romelu Lukaku konusunda merak edilen ''Lukaku Lyon maçında oynayacak mı, kadroya alındı mı?'' sorusu cevap buldu. İşte Fenerbahçe-Lyon maç kadrosuna dair detaylar...

Romelu Lukaku geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Napoli'den transfer edilen deneyimli futbolcu, sarı-lacivertli takımın hücum hattındaki önemli takviyelerinden biri oldu. 33 yaşındaki Belçikalı oyuncu, kariyeri boyunca Avrupa'nın önemli liglerinde forma giyerken, Fenerbahçe'ye transferinin ardından takım antrenmanlarında çalışmalara başladı. Peki, Lukaku Lyon maçında oynayacak mı, kadroya alındı mı?

Açıklama geldi! Lukaku Lyon maçında oynayacak mı, kadroya alındı mı?

LUKAKU LYON MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe'nin yeni transferi Romelu Lukaku UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Olimpik Lyon ile oynanacak ilk karşılaşmada forma giyebilecek. UEFA'ya bildirilen kadroya eklenen 33 yaşındaki futbolcunun maç kadrosunda yer alacağı teknik direktör İsmail Kartal tarafından da doğrulandı.

Lukaku Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşmada kadroda bulunmamıştı. Belçikalı forvetin Lyon maçında görev almak istediği ve teknik direktör İsmail Kartal ile bu konuda görüştüğü belirtildi.

Tecrübeli golcünün, fiziksel açıdan tamamen hazır olduğunu ifade ederek Lyon karşılaşmasında takımına katkı vermek istediğini söylediği aktarıldı.

Açıklama geldi! Lukaku Lyon maçında oynayacak mı, kadroya alındı mı?

LUKAKU LYON MAÇINDA İLK 11'DE Mİ?

Romelu Lukaku'nun Olimpik Lyon karşısında ilk 11'de başlayıp başlamayacağı kesinleşmedi. İsmail Kartal, oyuncunun henüz yüzde 100 hazır olmadığını ve özellikle dayanıklılık konusunda eksikleri bulunduğunu belirtti.

Kartal, Lukaku'nun karşılaşma kadrosunda olacağını ancak maçın şartlarına göre değerlendirme yapılacağını ifade etti.

Açıklama geldi! Lukaku Lyon maçında oynayacak mı, kadroya alındı mı?

FENERBAHÇE-LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Olimpik Lyon arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk karşılaşması 18 Ağustos Salı günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan Sven Jablonski yönetecek. Jablonski'nin yardımcılıklarını Aduard Beitinger ve Eric Müller yapacak.

Açıklama geldi! Lukaku Lyon maçında oynayacak mı, kadroya alındı mı?

FENERBAHÇE-LYON MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Olimpik Lyon arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı TRT 1, Tabii ve TRT Radyo 1 üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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