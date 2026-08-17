İsmail Kartal'ın Lyon planı: Lukaku için açıklama

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Lyon maçı öncesi Romelu Lukaku'nun son durumunu açıkladı. Belçikalı golcünün durumunun olumlu olduğunu belirten Kartal, yıldız oyuncunun karşılaşmada forma giyip giymeyeceğine antrenman sonrası karar vereceklerini söyledi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lyon ile oynanacak kritik karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli takımın hazırlık sürecini değerlendiren Kartal, oyuncularına güvendiğini belirterek tek hedeflerinin avantajlı bir skor elde etmek olduğunu söyledi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal

"TARAFTARIN DESTEĞİNİ İSTİYORUZ"

Lyon karşılaşması öncesinde takım olarak yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirten İsmail Kartal, rakiplerini detaylı şekilde analiz ettiklerini ifade etti.

Kartal, "Oyuncularımızla birlikte ekip olarak çok güzel bir gün geçirdik. Tesislerde kalarak Lyon'u analiz ettik. Bugün de bununla birlikte son çalışmalarımızı yapacağız. Yarın da taraftarımızın desteğiyle birlikte avantajlı bir skoru almak istiyoruz. Tek hedefimiz bu." dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal

"SON MAÇA ÇOK TAKILMIYORUZ"

Son oynanan karşılaşmanın Lyon mücadelesine hazırlık sürecini etkilemesine izin vermediklerini vurgulayan deneyimli teknik adam, takımına ve oyuncularına olan güveninin tam olduğunu söyledi.

İsmail Kartal, "Son oynadığımız maçı düşünmüyoruz. Bugüne kadar nasıl geldik bunu herkes biliyor. Son maça çok takılmıyoruz. Ben takıma ve oyuncularıma güveniyorum. Biz bugün ve yarına bakıyoruz. O maç geride kaldı." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal

"18 YILDIR ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KALAMIYORUZ"

Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefinin takım üzerinde baskı oluşturmadığını dile getiren Kartal, bu durumu bir fırsat olarak gördüklerini belirtti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü, "18 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne kalamıyoruz, bu da baskı değil ve fırsat olarak değerlendiriyoruz." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal

ROMELU LUKAKU'NUN DURUMU

Fenerbahçe'nin yeni transferi Romelu Lukaku'nun son durumu hakkında da bilgi veren İsmail Kartal, Belçikalı golcünün çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Lukaku'nun durumunun olumlu olduğunu belirten Kartal, "Şu andaki durumu pozitif. Çalışıyor. Bugün kendisiyle konuşacağım ve yarınki maç için antrenmandan sonra değerlendireceğim." ifadelerini kullandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası