Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına kalabilmek için play-off turunda Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililerin Avrupa kupalarındaki kaderini belirleyecek eşleşmenin ilk ayağı Trabzon'da oynanacak. Ferencvaros maç biletleri satışa çıkarken taraftarlar ise ''Trabzonspor Avrupa maçı ne zaman?'' sorusunu gündeme taşıdı.

Trabzonspor ile Ferencvaros arasındaki play-off turu eşleşmesinde ilk maç Papara Park'ta oynanacak. Maç bileti fiyatları ve satış tarihi merakla araştırılırken mücadelenin günü ve saati de gündemde. Peki, Trabzonspor Avrupa maçı ne zaman? Trabzonspor-Ferencvaros maç biletleri satışa çıktı mı, bilet fiyatları ne kadar?

Trabzonspor Avrupa maçı ne zaman? Ferencvaros maç biletleri satışa çıktı!

TRABZONSPOR AVRUPA MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile karşılaşacak. Bordo-mavililer, eşleşmenin ilk maçında rakibini kendi sahasında ağırlayacak. Trabzonspor-Ferencvaros karşılaşması 20 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de Papara Park'ta oynanacak.

İki maç üzerinden oynanacak eşleşmenin rövanşı ise 27 Ağustos'ta Ferencvaros'un sahasında yapılacak.

Trabzonspor Avrupa maçı ne zaman? Ferencvaros maç biletleri satışa çıktı!

TRABZONSPOR-FERENCVAROS MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Trabzonspor ile Ferencvaros arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçının biletleri 17 Ağustos Pazartesi günü saat 13.00 itibarıyla satışa çıktı.

Trabzonspor Avrupa maçı ne zaman? Ferencvaros maç biletleri satışa çıktı!

TRABZONSPOR-FERENCVAROS BİLET FİYATLARI NE KADAR?

VIP Platinum - B: ₺ 25.000

VIP Platinum - A/C: ₺ 20.000

VIP Bordo: ₺ 15.000

VIP Gold: ₺ 15.000

VIP Silver: ₺ 10.000

Batı Tribünler: ₺ 4.000

Doğu Tribünler: ₺ 3.000

Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü: ₺ 2.000

Güney - Kuzey Kale Arkası: ₺ 1.500

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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