Trabzonspor Avrupa maçı ne zaman? Ferencvaros maç biletleri satışa çıktı!
Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına kalabilmek için play-off turunda Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililerin Avrupa kupalarındaki kaderini belirleyecek eşleşmenin ilk ayağı Trabzon'da oynanacak. Ferencvaros maç biletleri satışa çıkarken taraftarlar ise ''Trabzonspor Avrupa maçı ne zaman?'' sorusunu gündeme taşıdı.
Trabzonspor ile Ferencvaros arasındaki play-off turu eşleşmesinde ilk maç Papara Park'ta oynanacak. Maç bileti fiyatları ve satış tarihi merakla araştırılırken mücadelenin günü ve saati de gündemde. Peki, Trabzonspor Avrupa maçı ne zaman? Trabzonspor-Ferencvaros maç biletleri satışa çıktı mı, bilet fiyatları ne kadar?
TRABZONSPOR AVRUPA MAÇI NE ZAMAN?
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile karşılaşacak. Bordo-mavililer, eşleşmenin ilk maçında rakibini kendi sahasında ağırlayacak. Trabzonspor-Ferencvaros karşılaşması 20 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de Papara Park'ta oynanacak.
İki maç üzerinden oynanacak eşleşmenin rövanşı ise 27 Ağustos'ta Ferencvaros'un sahasında yapılacak.
TRABZONSPOR-FERENCVAROS MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?
Trabzonspor ile Ferencvaros arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçının biletleri 17 Ağustos Pazartesi günü saat 13.00 itibarıyla satışa çıktı.
TRABZONSPOR-FERENCVAROS BİLET FİYATLARI NE KADAR?
VIP Platinum - B: ₺ 25.000
VIP Platinum - A/C: ₺ 20.000
VIP Bordo: ₺ 15.000
VIP Gold: ₺ 15.000
VIP Silver: ₺ 10.000
Batı Tribünler: ₺ 4.000
Doğu Tribünler: ₺ 3.000
Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü: ₺ 2.000
Güney - Kuzey Kale Arkası: ₺ 1.500