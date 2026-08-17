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Spor

Kerem Aktürkoğlu'ndan "9 numara" itirafı: Baskı oluşturuyordu, 7 güzel!

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Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu, Olympique Lyon maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Beklentimiz tabii ki Şampiyonlar Ligi’ne katılabilmek. Sahamızda güzel bir avantaj elde edip, sonra diğer maçlara odaklanacağız" dedi. Milli futbolcu, forma numarası değişikliği hakkında ise "Dokuz santrfor numarası olduğu için baskı oluyordu, 7 güzel" itirafında bulundu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, 18 Ağustos Salı günü saat 22.00’de Fransız ekibi Olympique Lyon’u konuk edecek. Sarı-lacivertlilerin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, müsabaka öncesi Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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"UZUN ZAMANDIR EN BÜYÜK HEDEFİMİZ"

27 yaşındaki oyuncu, "Fenerbahçe olarak, beklentimiz tabii ki Şampiyonlar Ligi’ne katılabilmek. Uzun zamandır en büyük hedefimiz bu. Önümüzde 2 tane 90 dakika var, maç maç gideceğiz. Yarın güzel bir avantaj elde edip sonra rövanşa odaklanacağız. Umut ediyorum, güzel bir başarı elde ederiz" dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Başlık ResmiFenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuştu.
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"BASKILARI FIRSAT OLARAK GÖRÜYORUM"

Baskı altında oynamayı fırsat olarak gördüğünü belirten Aktürkoğlu, "Lige iyi başlamak istiyorduk, başaramadık. Sorumluluk bize ait. Gerekli dersleri çıkardık. Soyunma odasında hocamızla da, kendi aramızda da konuştuk. Önümüzde reaksiyon verebileceğimiz bir maç var. Umuyorum ki bunu yapabilecek kaliteye sahibiz. Tabii ki Fenerbahçe’de oynuyorsanız baskı olacak, olmuyorsa sıkıntı vardır. Büyük takımda oynuyorsanız baskıları güzel idare edebilmeniz gerekiyor. Baskıları fırsat olarak görüyorum. Hem şampiyonluk hem Şampiyonlar Ligi hasreti var. Yarın da takım arkadaşlarıma, camiamıza, taraftarımıza, hocamıza güveniyorum" sözlerini kaydetti.

"KİMİNLE OYNARSAM OYNAYAYIM İYİ ANLAŞIYORUM"

Takımdaki tüm sol beklerle de iyi bir iletişimi olduğunu aktaran milli futbolcu, "Oynadığım bütün takım arkadaşlarımdan öğrendiğim farklı şeyler oluyor. Kimin oynadığı çok önemli değil, ben de dahil. Çünkü camia olarak hedefimiz var. Bu doğrultuda sahaya neler verebileceğimizi konuşuyoruz. Levent de, Brown da benden genç. Sürekli onlarla konuşuyorum, iletişim halindeyiz. Saha içinde kiminle oynarsam oynayayım iyi anlaşıyorum. Bireysel performanslarından ziyade takım oyunu önemli. Bence iyi ilerliyoruz. Son maç nazar boncuğu olsun" ifadelerini kullandı.

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"TALISCA'YA HAKSIZLIK ETMEYELİM"

Santrforlarla oynadığı zaman kendisini daha rahat hissettiğini söyleyen deneyimli oyuncu, "Eleştirilmediğim hiçbir dönem yok büyük ihtimalle. Eleştirileri kendime hiç olumsuz olarak yüklemek istemiyorum. Eleştirildiğiniz zaman bunu olumlu tarafa çevirebilecek olan sizsiniz. Zaman zaman futbolda kötü günler de var. Bu günlerde büyük oyuncuları, büyük takımları ayıran şey de verdikleri reaksiyonlardır. Ben de takımım da bu konuda hep olumlu reaksiyon verdik. Önümüzde reaksiyon verebileceğimiz Lyon maçı var. Güzel bir sonuç alırsak havayı olumluya çevirebiliriz. Tabii ki santrforlarla oynarken ben de daha rahat ediyorum. Ama Talisca da bu sezon goller attı, belki forvet oynayacak oyunculardan daha iyi performans gösteriyor. Talisca’ya da haksızlık etmeyelim. Yarın kim oynarsa oynasın en güzel şekilde mücadele edecektir" şeklinde konuştu.

Anderson Talisca
Başlık ResmiAnderson Talisca

"YEDİ NUMARAI SEVİYORUM"

Yedi numaralı formanın kendisi için özel bir anlamı olup olmadığının sorulması üzerine Kerem Aktürkoğlu, "Özel bir nedeni yok. Yedi numarayı seviyorum. Fred ile konuşmuştuk. O da olumlu karşıladı. Ayrıldıktan sonra da giymeyi istedim ve giydim. Dokuz santrfor numarası olduğu için baskısı oluyor üzerimde, o yüzden 7 numara güzel. Yarın da taraftarımızın desteği bizim için çok önemli. Onlar bize ayrı bir güç katıyor. Bu da bize olumlu katkı sağlıyor. Onların desteğiyle de biz de en güzel performansı vermek istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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