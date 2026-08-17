Şampiyonlar Ligi için son engel Olympique Lyon: Fenerbahçe ilk peşinde

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fransız ekibi Olympique Lyon ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, bu müsabakayla beraber Fransız takımlarına karşı 24'üncü, Lyon'a karşı ise 6'ncı sınavına çıkacak. Fenerbahçe, daha önce 5 defa karşılaştığı Olympique Lyon'a karşı galibiyet elde edemedi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında 18 Ağustos Salı günü saat 22.00'de evinde Fransa takımı Olympique Lyon ile karşılaşacak. Daha önceki eleme turlarında Polonya ekibi Gornik Zabrze ve Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı eleyen sarı-lacivertliler, Lyon önünde ilk maçta avantajlı skor almayı hedefliyor. Rövanş müsabakası 26 Ağustos Çarşamba günü Fransa'da oynanacak.

AVRUPA KUPALARINDA 305'İNCİ MAÇ

Sarı-lacivertli ekip, bu müsabakayla birlikte Avrupa kupalarında 305'inci maçına çıkacak. sarı-lacivertliler, geride kalan 304 maçta 121 galibiyet, 66 beraberlik ve 117 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 414 defa havalandıran Fenerbahçe, kalesinde 424 gol gördü.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar 46 eleme maçın oynadı. Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmaların 18'ini kazanırken 14'er kez beraberlik ve mağlubiyet aldı. Kanarya bu müsabakalarda 67 gol atarken, 52 tane de gol yedi.

Fenerbahçe, Süper Lig'e 2-1'lik Gençlerbirliği yenilgisiyle başladı.

FRANSIZ TAKIMLARIYLA 24'ÜNCÜ RANDEVU

Sarı-lacivertliler, bugüne kadar Fransız takımıyla resmi maçlarda 23 defa karşılaştı. Söz konusu karşılaşmalarda Kanarya'nın rakipleri Nice, Lyon, Lille, Bordeaux, Marsilya, Rennes ve Cannes oldu. Sarı-lacivertliler Nice ile 6, Lyon ile 5, Lille ile 4 kez karşı karşıya geldi. Bordeaux, Marsilya, Rennes ve Cannes ile de 2'şer kez rakip oldu. Fenerbahçe bu müsabakalarda 5 galibiyet elde ederken 7 beraberlik 11 mağlubiyet aldı.

İsmail Kartal - Dirk Kuyt

LYON'A KARŞI 4 GALİBİYET, 1 BERABERLİK

Fenerbahçe ile Olympique Lyon, tarihlerinde daha önce 5 defa karşı karşıya geldi. Söz konusu karşılaşmaların 4'ünü Lyon kazanırken, bir maç da berabere tamamlandı. Sarı-lacivertliler 2001-2002 sezonunda Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda karşılaştığı Fransız ekibine 1-0 ve 3-1'lik skorlarla mağlup oldu. İki ekip daha sonra 2004-2005 sezonunda da aynı gruba düştü. Fenerbahçe, D Grubu'nda oynanan 2 karşılaşmayı da 3-1 ve 4-2'lik skorlarla kaybetti. İki takımın son karşılaşması ise 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında gerçekleşti. 23 Ocak 2025'te Kadıköy'de oynanan müsabaka golsüz beraberlikle tamamlandı.

Fransız ekibi, Türk takımlarına karşı bugüne kadar 14 defa rakip oldu. Söz konusu mücadeleler Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası, UEFA Avrupa Ligi ve Intertoto Kupası maçlarıydı. Bu maçlarda Lyon; Fenerbahçe ile 5, Beşiktaş ile 3 defa karşılaştı. 2'şer defa da İstanbulspor, Trabzonspor ve Denizlispor ile oynadı. Fransız ekibi, bu müsabakalarda 6 galibiyet 3 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı.

TALISCA DURDURULAMIYOR

Fenerbahçe, bu sezon 4'ü Şampiyonlar Ligi eleme turları, 1'i de Süper Lig olmak üzere 5 resmi maça çıktı. Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, 5 karşılaşmada da ağları bulmayı başardı. Sarı-lacivertliler, geride kalan 5 maçta 6 gol atarken bu gollerin 5'ini Talisca, 1'ini Mason Greenwood kaydetti.

Anderson Talisca

HAKEM EKİBİ

Fenerbahçe - Olympiue Lyon karşılaşmasında Alman hakem Sven Jablonski düdük çalacak. Jablonski'nin yardımcılıklarını Eduard Beitinger ile Eric Müller yapacak. Tobias Reichel ise müsabakanın 4'üncü hakemi olacak. Mücadelenin Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda yine Almanya'dan Christian Dingert oturacak. AVAR'da da Pascal Müller görev yapacak.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA KADROSU

Fenerbahçe'nin maç için UEFA'ya bildirdiği kadroda yeni transfer Romelu Lukaku yer almadı. Sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde ve Anthony Musaba da listeye dahil edilmedi. Sarı-lacivertlilerin maçın ilk düdüğüne 24 saat kalana kadar 2 oyuncuyu kadroya ekleme hakkı bulunuyor.

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği listede şu isimler yer aldı:

"Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Kuzey Sapaz, Yasir Caklı, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Nathan Ake, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Kamil Efe Üregen, Çağan Sarıdikmen, Bedirhan Korkmaz, Gökmen Özdemir, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Adnan Fettahoğlu, Emin Sayar, Güner Ekici, Emirhan Ateş, N'Golo Kante, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Mason Greenwood, Vedat Muriqi, Sidiki Cherif, Dorgeles Nene, Alaettin Ekici, Çağrı Fedai."

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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