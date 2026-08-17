Yükseköğretime milli sporcu yerleştirmeleri için başvurular başladı. Başvurular 24 Ağustos’ta sona erecek. Adaylar, en fazla 8 tercih yapabilecek, değişiklik yapmak isteyenler belirlenen tarihler içinde tercihlerini değiştirebilecek.

2026-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) milli sporcu yerleştirme işlemleri başvuruları başladı. Başvuru süreci, 24 Ağustos saat 23.59'a kadar devam edecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ne (ÖSYM), posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda bireysel yapılacak tercihler işleme alınacak.

Milli sporcu yerleştirmeleri için başvurular başladı! Son gün 24 Ağustos, adaylar en fazla 8 tercih yapabilecek

EN FAZLA 8 TERCİH

2026-YKS Kılavuzu'nun 7.5 maddesine göre spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemi için başlayan başvurularda, adaylar en fazla 8 tercih yapabilecek, değişiklik yapmak isteyenler belirlenen tarihler içinde tercihlerini değiştirebilecek.

Başvuruları kabul edilen adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapacak. Adaylar tercihlerle ilgili genel bilgilere, tercih edilebilecek yükseköğretim programlarına ve bu programların koşullarına, ÖSYM'nin internet adresinden erişilebilecek.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: ANADOLU AJANSI

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