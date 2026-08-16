YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) 2026 tercih sürecinin tamamlanmasının ardından binlerce üniversite adayı gözlerini ÖSYM’den gelecek "sonuç" duyurusuna çevrildi. Değerlendirmelerin ardından YKS tercih sonuçları online olarak paylaşılacak. Peki, YKS 2026 tercih sonuçları ne zaman açılanacak, tarih belli oldu mu? Üniversite sonuçlarında son durum ne?

YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı)sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına yerleşen adayların kayıt işlemleri 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmazken, üniversite kayıt takvimi ve geçtiğimiz yılın verileri sonuçların ilan edileceği tarihe ilişkin önemli ipuçları veriyor.

YKS 2026 YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Geçtiğimiz yıl YKS tercih sürecinin ardından yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanmış ve 2025-YKS yerleştirme sonuçları 25 Ağustos 2025 tarihinde adayların erişimine açılmıştı.

2026 yılında ise üniversite kayıtlarının 24 Ağustos'ta başlayacak olması nedeniyle yerleştirme sonuçlarının bu tarihten önce açıklanması bekleniyor. Ancak ÖSYM tarafından sonuçların ilan edileceği güne ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

YKS 2026 tercih sonuçları ne zaman açılanacak, tarih belli oldu mu? Üniversite sonuçlarında son durum

TERCİH SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından öğrenebilecek.

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