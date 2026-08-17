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Samsunspor-Göztepe maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir? Maçın hakemi Kadir Sağlam oldu

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Samsunspor-Göztepe maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir? Maçın hakemi Kadir Sağlam oldu
Fotoğraf Başlığı Samsunspor-Göztepe maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir?

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk hafta heyecanı Samsunspor-Göztepe karşılaşmasıyla devam ediyor. Avrupa kupalarına katılma hedefiyle yeni sezona başlayan iki takım, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda üç puan için mücadele edecek. Şimdi ise gözler ''Samsunspor-Göztepe maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir?'' sorusunun cevabında. İşte, Samsunspor-Göztepe canlı yayın bilgileri...

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Sezonun açılış karşılaşmalarından biri olan Samsunspor-Göztepe maçında iki takım da lige galibiyetle başlamayı hedefliyor. Geçen sezonu Avrupa hedefinin hemen gerisinde tamamlayan ekiplerin karşı karşıya geleceği maç öncesinde Samsunspor'daki sakat ve cezalı oyuncular dikkat çekerken, Göztepe ise eksiksiz kadrosuyla sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Samsunspor-Göztepe maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir?

Samsunspor-Göztepe maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir? Maçın hakemi Kadir Sağlam oldu
Başlık ResmiSamsunspor-Göztepe maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir? Maçın hakemi Kadir Sağlam oldu

SAMSUNSPOR-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA, CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR?

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftası Samsunspor ile Göztepe arasındaki karşılaşmayla tamamlanacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Samsunspor-Göztepe maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Samsunspor-Göztepe maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir? Maçın hakemi Kadir Sağlam oldu
Başlık ResmiSamsunspor-Göztepe maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir? Maçın hakemi Kadir Sağlam oldu

SAMSUNSPOR-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Samsunspor-Göztepe maçı 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 21.30'da başlayacak.

Karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Selahattin Altay yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Melek Dakan olacak.

Samsunspor-Göztepe maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir? Maçın hakemi Kadir Sağlam oldu
Başlık ResmiSamsunspor-Göztepe maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir? Maçın hakemi Kadir Sağlam oldu

SAMSUNSPOR-GÖZTEPE MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

Samsunspor: Okan, Mendes, Guarino, Borevkovic, Tomasson, Celil, Sekongo, Makoumbou, Emre, Jarju, Mouandilmadji

Göztepe: Arda, Taha, Bokele, Sundberg, Matos, Miroshi, Arda, Cherni, Antunes, Henrique, Armstrong

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Samsunspor-Göztepe maç kadrosu! Kimler eksik, kimler sakat ve cezalı?
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Samsunspor-Göztepe maç kadrosu! Kimler eksik, kimler sakat ve cezalı?
Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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