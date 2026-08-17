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Ekonomi

Hamsi ihracatında büyük artış! 7 ayda 10,9 milyon dolar kazandırdı

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Hamsi ihracatında büyük artış! 7 ayda 10,9 milyon dolar kazandırdı
Fotoğraf Başlığı Hamsi ihracatında büyük artış! 7 ayda 10,9 milyon dolar kazandırdı

Türkiye’nin hamsi ihracatı yılın 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 75, değerde ise yüzde 27 arttı. Bu dönemde 20 ülkeye 3 bin 286 ton hamsi ihraç edilirken, 10,9 milyon dolarlık gelir elde edildi.

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Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı Hasan Kuzuoğlu, Türkiye'den yılın 7 ayında 3 bin 286 ton hamsi ihraç edildiğini söyledi.

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Söz konusu ihracattan 10 milyon 888 bin 755 dolar kazanç sağlandığını belirten Kuzuoğlu, bu dönemde 20 ülkeye dış satım yapıldığını ifade etti.

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Kuzuoğlu, ülkeden geçen yılın aynı döneminde ise 1876 ton karşılığı 8 milyon 563 bin 683 dolarlık hamsi ihraç edildiğini anımsatarak, "Türkiye'den yılın 7 ayında yapılan hamsi dış satımı geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 75, değerde yüzde 27 arttı." dedi.

Hamsi ihracatında büyük artış! 7 ayda 10,9 milyon dolar kazandırdı
Başlık ResmiHamsi ihracatında büyük artış! 7 ayda 10,9 milyon dolar kazandırdı

Türkiye'nin ocak-temmuz dönemi hamsi ihracatında Belçika'nın başı çektiğine dikkati çeken Kuzuoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkeden bu dönem Belçika'ya 2 milyon 858 bin 60 dolarlık hamsi ihraç edildi. Belçika'yı 2 milyon 788 bin 198 dolarla Fransa, 1 milyon 648 bin 783 dolarla Ukrayna takip etti​​​​​​​. Geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Avustralya, Portekiz ve Katar'a da bu dönem dış satım yapıldı."

Kuzuoğlu, Türk hamsisine özellikle Avrupa pazarında ilginin sürdüğünü vurgulayarak, yılın kalan döneminde ihracatın artmasını beklediklerini kaydetti.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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