Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında milli sporcuların yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri için tercihlerin alınmaya başladığını açıkladı. Yetenekli ve üstün başarılı adayların spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yerleştirme için tercih işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle bireysel olarak yapılabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026-YKS kapsamında milli sporcuların yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri için tercihlerin alınmaya başladığını açıkladı.Adaylar, tercihlerle ilgili genel bilgiler ile tercih edilebilecek yükseköğretim programlarına ve bu programların koşul ve açıklamalara ÖSYM'nin resmi internet adresinden ulaşabilecek.

YKS milli sporcuların tercih başvuruları başladı

YKS MİLLİ SPORCULARI TERCİH BAŞVURU TAKVİMİ

ÖSYM’nin açıklamasına göre, milli sporcuların tercih işlemleri 17-24 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tercihler yalnızca elektronik ortamda bireysel olarak yapılabilecek ve 24 Ağustos saat 23.59’a kadar devam edecek. Adaylar en fazla 8 tercih yapabilecektir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar tercih süresi içinde tercihlerini değiştirebilecek.

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