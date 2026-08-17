5 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada sürücü tutuklandı
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde şarampole devrilen minibüsteki 5 kardeş ve 2 yeğen hayatını kaybetmişti. Feci kazada minibüsün sürücüsü tutuklandı.
Lice Cumhuriyet Başsavcılığınca, 15 Ağustos'ta, D.K. yönetimindeki 41 AFM 446 plakalı minibüsün, Lice-Kulp kara yolunun kırsal Karahasan Mahallesi mevkisinde şarampole devrilmesi sonucu Özcan (38), Nahide (48), Vedat (35), Vasviye (42), Veysi Şaylıkay (42) kardeşler ile yeğenleri Zeyd Kayra Şaylıkay (3) ile Nazya Demirhan'ın (12) hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan D.K., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği hakimlikçe "taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklandı.