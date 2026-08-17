Brezilya'da devrilen otobüste can pazarı! Çok sayıda can kaybı var

Brezilya’da turistleri taşıyan bir otobüsün dağlık yolda devrilmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Brezilya’nın Rio de Janeiro eyaletine bağlı Petropolis yakınlarında turist otobüsü kaza yaptı. İtfaiye teşkilatından yapılan açıklamaya göre kaza, yerel saatle sabah 04.30 sıralarında meydana geldi.

Brezilyada devrilen otobüste can pazarı! Çok sayıda can kaybı var

DEVRİLEN OTOBÜSTE CAN PAZARI

Dağlık yolda ilerleyen otobüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri edildi. İlk belirlemelere göre kazada 10 kişi hayatını kaybetti.

Brezilyada devrilen otobüste can pazarı! Çok sayıda can kaybı var

Petropolis Belediye Başkanı Hingo Hammes, kazanın ardından geniş çaplı bir kurtarma operasyonu başlatıldığını açıkladı. Federal Karayolu Polisi, otobüsün Minas Gerais eyaletinin başkenti Belo Horizonte’den hareket ettiğini ve Rio de Janeiro kentindeki plajlara gittiğini bildirdi. Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatılırken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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