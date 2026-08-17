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Dünya

Hindistan'da peş peşe hijyen baskını: Ünlü restoranların mutfaklarından fareler çıktı

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Hindistan'da peş peşe hijyen baskını: Ünlü restoranların mutfaklarından fareler çıktı
Fotoğraf Başlığı Her gün yüzlerce kişi geliyor! Kentteki ünlü restoranların mutfaklarından fareler çıktı

Hindistan'ın Mumbai kentinde son yılların en kapsamlı gıda güvenliği denetimleri başlatıldı. Ünlü restoranlar ve tatlı dükkânlarında fareden böceklere ve hatta son kullanma tarihi geçmiş ürünlere kadar birçok ihlal tespit edilirken, çok sayıda işletmenin ruhsatı askıya alındı.

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20 milyondan fazla kişinin yaşadığı Mumbai'de gıda güvenliği kurallarını ihlal eden restoranlara yönelik denetimler sıkılaştırıldı. Kentteki ünlü restoranlardan sokak lezzetleri satan işletmelere kadar yüzlerce dükkan mercek altına alındı.

BU İŞLETMELERDE HİJYEN NAMINA HİÇBİR ŞEY YOK

AFP’nin aktardığına göre, geçen ay kentin ünlü bir tatlı dükkânında fareler, sinekler ve son kullanma tarihi geçmiş aroma verici maddeler bulundu.

Koyun ve dana etli yemekleriyle ünlü başka bir restoranda ise etlerin kirli kaplarda muhafaza edildiği, yemek hazırlanan zeminin ise yağ içinde olduğu belirlendi. Yapılan denetimlerin ardından her iki işletme de kapatıldı.

Hindistan'da peş peşe hijyen baskını: Ünlü restoranların mutfaklarından fareler çıktı
Başlık ResmiHindistan'da peş peşe hijyen baskını: Ünlü restoranların mutfaklarından fareler çıktı

BİR AYDA 900 İŞLETME DENETLENDİ

Denetimlerin başında, Maharashtra eyaletinin yeni gıda güvenliği düzenleyicisi Tukaram Mundhe bulunuyor. Mundhe, yalnızca temmuz ayında yaklaşık 900 işletmenin denetlendiğini ve 100'den fazla işletmenin ruhsatının geçici olarak askıya alındığını açıkladı. Denetimler ünlü restoranların yanı sıra lüks otelleri ve kurum yemekhanelerini de kapsıyor.

Her gün yüzlerce kişi geliyor! Kentteki ünlü restoranların mutfaklarından fareler çıktı
Başlık ResmiHer gün yüzlerce kişi geliyor! Kentteki ünlü restoranların mutfaklarından fareler çıktı

Mundhe, birçok işletme sahibinin temel gıda güvenliği kurallarından bile habersiz olduğunu belirterek, hammaddelerin teslim alınması, saklanması ve işlenmesi gibi konularda ciddi eksiklikler bulunduğunu söyledi.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ İSE TEPKİLİ

Sektör temsilcileri ise bazı işletmelerin önceden uyarılmadan ve düzeltme fırsatı verilmeden kapatılmasını eleştirdi.

Hindistan'da kapsamlı gıda güvenliği düzenlemeleri bulunmasına rağmen uygulamadaki denetimlerin yetersiz kaldığı belirtiliyor. Federal verilere göre 2022-2025 yılları arasında test edilen yaklaşık her altı gıda numunesinden biri temel standartları karşılamadı.

Uzmanlara göre Mumbai'deki sorun yalnızca denetimlerle çözülebilecek boyutta değil. Maharashtra'nın gıda güvenliği kurumunda 400'den az görevli bulunurken, mevcut kuralların daha fazla personele ihtiyaç duyduğu belirtiliyor. Bu nedenle denetimlerin sürdürülebilmesi için personel sayısının artırılması gerektiği ifade ediliyor.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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