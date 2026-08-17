Berlin'de korku dolu anlar! İtfaiye merdiveni yetişmeyince sepete böyle atladı

Almanya'nın başkenti Berlin'de yüksek binada çıkan yangında 11. katta mahsur kalan kadın, itfaiye merdiveni kendisine yetişemeyince 9. katta bulunan kurtarma sepetine atlayarak hafif yaralı kurtuldu. Kameralarca saniye saniye kaydedilen operasyonun görüntüleri, sosyal medyada hızla yayılarak viral oldu.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Berlin'deki Friedrichshain semtindeki 21 katlı binanın 11. katında çıkan yangın büyüyerek üstteki dairelere sıçradı.

KURTARMA SEPETİNE ATLADI

Yangında bir kadın, itfaiye olay yerine gelene kadar 11. katta pencere pervazında oturdu. İtfaiyenin merdivenli aracı yalnızca 9. kata kadar ulaşabildiğinden kadın bulunduğu yerden yaklaşık iki kat aşağıdaki kurtarma sepetine atlamak zorunda kaldı.

Berlinde korku dolu anlar! İtfaiye merdiveni yetişmeyince sepete böyle atladı

Sosyal medyada da yer alan görüntülerde, bir itfaiye erinin kadını sepette yakaladığı görülüyor. Alman Haber Ajansının haberine göre Berlin İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Adrian Wenzel, kadının hafif yaralandığı bilgisini paylaştı.

Berlinde korku dolu anlar! İtfaiye merdiveni yetişmeyince sepete böyle atladı

Wenzel, çok tehlikeli bir durumun atlatıldığını belirterek, "Büyük bir faciaya da dönüşebilirdi." ifadesini kullandı. Kadınla birlikte toplam 13 kişinin yaralandığı yangında, 130 itfaiye erinin görev yaptığı bildirildi.

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| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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