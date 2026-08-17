Ülkenin en büyüğü olacak! 51 bin kişilik dev stadyum tamamlandı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 51 bin seyirci kapasiteli yeni stadyumun yapımı tamamlandı. Uluslararası standartlara sahip dev kompleks, kapılarını ilk kez 31 Ağustos'ta düzenlenecek açılış töreniyle aralayacak.

Başkent Bişkek'in güneyinde inşa edilen ve 51 bin seyirci kapasiteli dev kompleks kullanıma hazır hale getirildi. Stadyum yetkililerinden edinilen bilgiye göre, modern mimarisi ve altyapısıyla ülkenin en büyük spor tesisi olma özelliğini taşıyan stadyum, kullanıma hazır hale getirildi.

Başkent Bişkek'in güneyinde yer alan stadyum, uluslararası futbol müsabakalarının yanı sıra büyük ölçekli kültürel etkinliklere ve törenlere de ev sahipliği yapacak. Geleneksel keçe çadır motiflerinden esinlenilerek tasarlanan dev kompleksin çevresinde son rötuşlar yapılıyor.

Ülkenin en büyük tesisi olacak! 51 bin kişilik dev stadyum tamamlandı

Stadyum kompleksinde geniş otopark alanları, sporcu eğitim merkezleri, VIP ağırlama salonları ve alışveriş merkezleri yer alıyor.

Bu dev kompleks, kapılarını ilk kez "31 Ağustos Kırgızistan Bağımsızlık Bayramı"nda düzenlenecek 6. Dünya Göçebe Oyunları'nın görkemli açılış töreniyle aralayacak.

Uluslararası standartlara uygun inşa edilen stadyumun resmi açılışının ise 5 Ekim'de yapılacağı duyuruldu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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