Isparta'da husumet nedeniyle çıktığı öne sürülen tartışma faciayla sonuçlandı. İki kardeşi bıçaklayan şüpheli gözaltına alınırken, hayatını kaybeden Halil Yıldız'ın yaklaşık 1,5 ay önce baba olduğu öğrenildi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Atabey ilçesi Atabey Göleti mevkiinde meydana geldi. Gökhan A. (22) ile husumetli olduğu öğrenilen Yaşar Yıldız (38) ve kardeşi Halil Yıldız arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

İKİ KARDEŞ BIÇAKLANDI

Tartışma sırasında Gökhan A., iki kardeşi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Halil Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, kardeşi Yaşar Yıldız tedavi için Isparta Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Yaşar Yıldız'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Gökhan A. ise, jandarma ekipleri tarafından suç aleti bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

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1,5 AY ÖNCE BABA OLMUŞTU

Hayatını kaybeden Halil Yıldız'ın yaklaşık 1,5 ay önce baba olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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