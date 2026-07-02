Balıkesir'in Burhaniye ilçesine bağlı Pelitköy sahilinde, vatandaşların yıllardır kullandığı kıyı alanının özel bir şirket tarafından işgal edildiği iddiası tepkileri büyüttü. Sahilde bir araya gelen bölge sakinleri, "Pelitköy sahili halkındır" sloganlarıyla otel projesine ve kıyıdaki yapılaşmaya karşı çıkarak, sahilin yeniden halkın kullanımına açılmasını talep etti.

Pelitköy Mahallesi İçmeler mevkiinde yaşanan kıyı işgali vatandaşları harekete geçirdi. Ellerinde "Pelitköy sahili halkındır. Pelitköy'de otel istemiyoruz" yazılı pankartlar taşıyan vatandaşlar, sahilde toplanarak basın açıklaması yaptı. Pelitköylü vatandaşlara Burhaniye Halk İnisiyatifi grubu da destek verdi.

"HUKUKSUZ İZİNLERİ GERİ ÇEKTİRDİK"

Grup adına basın açıklaması yapan Aylin Tokyay, "Geçen sene başlattığımız hareketimizde önemli sonuçlar aldık. Otel inşaatına hazırlık olarak yapılan platformu söktürdük. Kıyı kenar kanunlarına uymayan inşaat şirketinin Burhaniye Belediyesinden aldığı hukuksuz hakları geri çevirdik. Belediye kendi eliyle verdiği izinleri geri almak zorunda kalarak, yıkım kararı vermek durumunda kaldı. Bunu el birliği ile başardık, çünkü haklıydık. Şimdi, mahkemenin yürütmeyi durdurma itirazının değerlendirmesini yapmasını ve alacağı kararı bekliyoruz. Kaçak yapıların yıkılmasını ve sahilin tekrar halka açılmasını bekliyoruz. Umutluyuz, kıyımız geçişe açılarak talandan ve çirkin yapılaşmadan kurtulacak. Tüm bunların hep birlikte takipçisi olacağız. Hâlâ yapacağımız birçok işimiz var. Gerektiği anda tekrar hukuka başvuracağız" dedi.

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"KIYILAR GELECEK KUŞAKLARINDIR"

Pelitköy İçmeler Sahili ve ülkenin tüm kıyılarının gelecek nesillere ait olduğunu vurgulayan Tokyay, "Biz haklıyız ve hukukun kurallarının işlemesinden başka bir isteğimiz yok. Fakat asıl isteğimiz, Pelitköy sahili için Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin yaptığı 1/1000 revizyon imar planının uygulanmasıdır. Bu planın hazırlanmasından sonra uygulanmaması yasal olarak bir ihmal ve suçtur. Takipçisi olacağız, gerekiyorsa her türlü yasal süreci işleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"SAHİLLER HALKINDIR, İŞGAL EDİLEMEZ"

İçmekent Sitesi'nden Kuğu Kent Sitesi'ne kadar olan sahil güzergâhında yaya geçiş yollarının açılması gerektiğini belirten Tokyay, "Hiçbir site ya da işletme ecrimisil ödeyerek kıyıya şezlonglar dizmek ve halkı kendisinin saydığı sahillerden çıkartmak hakkına sahip değildir. Buna izin vermeyeceğiz. Tüm sahiller Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ortak malıdır. Evet, yıkılmak üzere de olsa iskelemizi kaybettik ama sahilimizi istiladan ve otel inşaatından korumayı başaracağız. Biz üvey evlat değiliz" diye konuştu.

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BELEDİYEYE ÇAĞRI YAPTILAR

Hukuksuz şekilde varlığını sürdürdüğü öne sürülen tüm iskelelerin yıkılmasını talep eden Tokyay, mendireğin denizi çamurlaştırdığını savunarak kaldırılmasını istedi. Halk sağlığını tehdit ettiğini öne sürdüğü dolgu alanı üzerine yapılan halk plajını da reddettiklerini ifade eden Tokyay, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve belediye yetkililerini sorunların çözümü için iş birliğine çağırdı. Tokyay, "Biz halkız ve tüm yanlış uygulamalara itiraz ederek buradayız. Yeter ki her zaman yan yana olalım ve vatandaşlık bilinciyle hareket edelim" dedi.

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