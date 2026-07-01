İzmir’de bir eğlence mekanında 3 arkadaş ve çalışanlar arasında yüksek hesap nedeniyle çıkan kavgada bir kişi yaralandı, bir kişi de hayatını kaybetti. Korkunç kavga anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, 5 şüpheli de tutuklandı.

İzmir’in Konak ilçesinde 29 Haziran günü bir eğlence mekanında iddiaya göre Şenol Tayran (45), arkadaşı D.T. ve beraberindeki grupla mekana gitti. Tayran ve arkadaşları gelen hesaba itiraz etti, mekan çalışanları ile arasında tartışma çıktı. Çıkan arbede sırasında Şenol Tayran ve D.T. bıçaklanarak yaralandı.

Şişeyle vurdu, saniyeler sonra bıçaklandı! İzmir'de eğlence mekanında ‘yüksek hesap’ dehşeti

BİRİ ÖLDÜ, BİRİ YARALANDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde çalıştığı öğrenilen Şenol Tayran, hastanede hayatını kaybetti. Yaralı D.T.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Şişeyle vurdu, saniyeler sonra bıçaklandı! İzmir'de eğlence mekanında ‘yüksek hesap’ dehşeti

ŞİŞE İLE VURDU, BIÇAKLANDI

Şenol Tayran'ın hayatını kaybettiği bıçaklı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde masada oturan bir kişi ile mekan çalışanı olduğu öğrenilen şahıs arasında tartışma çıktığı, tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle diğer çalışanların da olaya dahil olduğu görüldü. Kavga anında Şenol Tayran'ın mekan çalışanlarından birisine şişe ile vurduğu, daha sonra da o kişinin Tayran'ı bıçakladığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Şişeyle vurdu, saniyeler sonra bıçaklandı! İzmir'de eğlence mekanında ‘yüksek hesap’ dehşeti

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Mekandaki kavgaya karıştığı belirlenen R.E. (27), R.E. (47), M.K. (50), E.A. (39) ve K.Ö. (35) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şişeyle vurdu, saniyeler sonra bıçaklandı! İzmir'de eğlence mekanında ‘yüksek hesap’ dehşeti

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