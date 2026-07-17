Gençlik ve Spor Bakanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 550 personel alımı yapacak. 3 meslek grubunu ilgilendiren alım için başvurular 20-24 Temmuz tarihlerinde yapılacak. İşte detaylar...

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2026 yılı sözleşmeli diyetisyen, psikolog ve sosyal çalışmacı alımına ilişkin duyuru Resmi Gazete'de yayımlandı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakanlık taşra teşkilatındaki Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 100 diyetisyen, 150 psikolog ve 300 sosyal çalışmacı alınacağını bildirdi.

BAKAN BAK: AİLEMİZİ BÜYÜTMEYE DEVAM EDİYORUZ

Bakan Bak, açıklamasında, "GSB ailemizi büyütmeye ve güçlendirmeye devam ediyoruz. Türk sporuna ve gençliğine değer katacak; 100 diyetisyen, 150 psikolog ve 300 sosyal çalışmacı olmak üzere toplam 550 sözleşmeli personel istihdamı gerçekleştirilecektir. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

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BAŞVURULAR 20-24 TEMMUZ TARİHLERİNDE

Sözleşmeli diyetisyen, psikolog ve sosyal çalışmacı alımı, 2024 KPSS B Grubu KPSS P3 puanı esas alınarak, boş kontenjan sayısının üç katı kadar adayın çağrılacağı sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sıralamasına göre gerçekleştirilecek.

Başvurular, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden 20-24 Temmuz tarihlerinde yapılabilecek.

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