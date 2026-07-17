Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer Kutluay, aynı yaz içinde hem 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda hem de 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda forma giyen ilk oyuncu olarak tarihe geçti. 2009 doğumlu sporcu, İspanyol ekibi Real Madrid'in altyapısında forma giyiyor.

Milli oyuncu Ömer Kutluay, aynı yıl hem U17 Dünya Kupası hem de U20 Avrupa Şampiyonası'nda forma giyen ilk basketbolcu olarak tarihi bir başarı elde etti.

İspanya ekibi Real Madrid'in altyapısında forma giyen Ömer Kutluay, İstanbul'da düzenlenen ve Türkiye'nin 4'üncü sırada tamamladığı FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda sergilediği performansla dikkati çekti. Turnuvanın en iyi 5 oyuncusu arasında yer alan 17 yaşındaki sporcu, kısa süre içinde 20 Yaş Altı Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası kadrosuna dahil edildi.

Ömer Kutluay, basketbola beş yaşında babası İbrahim Kutluay'ın spor okulunda başladı.

"DAHA İYİ SAVUNMA YAPMALIYIM"

Milli basketbolcu, 17 Yaş Altı Dünya Kupası ve 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda yaşadığı deneyimlerle ilgili FIBA'ya açıklamalarda bulundu.

20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası için milli takıma çağrılmayı beklemediğini belirten Ömer Kutluay, "Bunu beklemiyordum ancak daha sonra beni takımda istediklerine dair bir telefon aldım ve hemen kabul ettim. Şimdi burada takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Takıma mümkün olduğunca yardımcı olmam gerekiyor. Daha iyi savunma yapmalıyım çünkü bu takımın benden savunmada daha fazla katkıya ihtiyacı var. Burada top benim elimde çok fazla kalmıyor. Bu nedenle takıma başka yollarla yardımcı olmam gerekiyor. Buradaki oyuncular profesyonel seviyede oynadıkları için çok daha fiziksel mücadele ediyorlar. Bu nedenle oldukça farklı" ifadelerini kullandı.

Sahada ortaya koyduğu enerjinin kaynağıyla ilgili bir soruyu da cevaplayan 17 yaşındaki oyuncu, "Bu sadece tutkuyla ilgili. Oyunu seviyorum, bu yüzden yorulmuyorum" diye konuştu.

Henüz 13 yaşında Anadolu Efes altyapısına katılan Ömer Kutluay, 2023'te Real Madrid altyapısına transfer oldu.

"BİR NESLE DAMGA VURACAK TURNUVA"

Maç başına 28,4 sayı, 6,1 ribaunt ve 9 asist ürettiği 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda elde ettikleri derecenin hayal kırıklığı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Ömer Kutluay, şunları kaydetti:

Çünkü çok sayıda taraftarı yanımıza çektik. Bize inandılar ve biz de elimizdeki her şeyi ortaya koyduk. Son maçta yorgunduk. Sonuçta bu yalnızca bir mağlubiyet ve bununla ilgili yapabileceğimiz bir şey yok. Hayal kırıklığı olduğunu düşünmüyorum. Bizim için bir nesle damga vuracak bir turnuva olduğunu düşünüyorum. Çıkardığımız en önemli ders, asla pes etmemek. Bir maçta 25 sayı geriden geldik, birçok kez sekiz sayılık farkları kapattık. Fransa'ya karşı oynadığımız çeyrek finalde de bunu yaptık. Bu nedenle asla pes etmemek ve oynamaya devam etmek gerekiyor.

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer Kutluay, üst üste 2 turnuvanın yoğunluğunun üstesinden nasıl geldiğine ilişkin bir soruyu, "Her şey tutkudan ibaret. Sadece tutku" şeklinde cevapladı.

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