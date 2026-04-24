Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları sonrası okullarda alınacak tedbirlere ilişkin basın toplantısı düzenledi. Bakan Tekin, çocukları hedef alan riskleri yapay zeka destekli takip ve analiz edeceklerini, veli randevu sistemini daha etkin hale getireceklerini, öğrenciler için psikososyal destek mekanizmalarını daha da güçlendireceklerini ve riskleri erkenden fark eden, zamanında müdahale üreten rehberlik kapasitesini daha hassas hale getireceklerini duyurdu.

Bakan Tekin, düzenlediği basın toplantısında, "Yaşanan hadiselerin hiçbir yönünün karanlıkta kalmaması için adli ve idari süreçler titizlikle yürütülürken diğer taraftan son kabine toplantısında ilgili tüm bakanlıklarımızla müştereken değerlendirdiğimiz yeni önlemleri de karara bağladık." dedi.

7 MADDELİK EYLEM PLANI

"Bir kısmı mevcut uygulamalarımızı güçlendiren, bir kısmı da sahada ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara cevap veren bu çalışmaların ilk etabını şimdi sizlerle paylaşmak istiyorum." ifadelerini kullanan Bakan Tekin, 7 maddelik eylem planını açıkladı:

"İlk olarak okul güvenliğini fiziki tedbirlerle birlikte dijital risk alanlarını da kapsayacak şekilde genişleterek ele alıyoruz. Bu iş birliği çerçevesinde siber devriye faaliyetlerine daha fazla ağırlık verecek, ilgili birimlerimizin kapasitesini güçlendirecek, dijital dünyanın karanlık alanlarında çocuklarımızı hedef alan riskleri yapay zeka destekli takip ve analiz imkanlarıyla daha yakından izleyip izleme sonuçlarına göre önlemlerimizi güçlendireceğiz.

"YENİ ÇALIŞMA MODELLERİNİ İVEDİLİKLE DEVREYE ALIYORUZ"

İkinci olarak bakanlıklar arası veri paylaşımını ve iş birliğini güçlendirecek, okullarımızın çevresinden giriş çıkış düzenine riskli durumlara erken müdahaleden kurumlar arası eş güdüme kadar yeni çalışma modellerini ivedilikle devreye alıyoruz. Bu çerçevede İçişleri Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla yürüttüğümüz veri entegrasyonu sürecini bakanlık yönetim sistemimizle bütünleştirerek yapay zeka destekli bir risk analiz ve erken uyarı sistemi oluşturuyoruz. Devamsızlık eğilimleri, disiplin verileri, demografik yapı, okul riski ve suça yönelim gibi göstergeleri birlikte değerlendiren bu yapı sayesinde tek başına sınırlı anlam taşıyan sinyalleri bütüncül biçimde okuyabilecek, ilgili birimlerimizi erken aşamada harekete geçirebileceğiz.

"VELİ RANDEVU SİSTEMİNİ DAHA ETKİN HALE GETİRİYORUZ"

Üçüncü olarak aile ile okul arasındaki irtibatı daha da sağlamlaştırmak istiyoruz. Başlattığımız veli randevu sistemini daha etkin hale getiriyoruz. Okul aile rehberlik sürecini gündelik eğitim hayatının tamamında daha canlı ve işlevsel olmasını temin etmek istiyoruz.

VELİLERE DİJİTAL DANIŞMANLIK

Dördüncü olarak dijital bağımlılık ve benzeri risklere karşı velilerimize yönelik destek ve danışma hattını kısa süre içerisinde farklı yazılımlarla birlikte devreye alıyoruz. Anne babalarımızın çocuklarının maruz kaldığı dijital içerikleri daha yakından tanıması, riskleri daha erken fark etmesi ve gerektiğinde hızlı destek alabilmesi için yeni bir destek imkanı oluşturuyoruz.

ÖĞRETMENLERE KRİZ YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Beşinci olarak öğretmenlerimize ve okul yöneticilerimize kriz yönetimi, sınıf içi müdahale erken uyarı işaretleri fark etme ve riskli durumlara doğru tepki verme konularında kapsamlı eğitimler planlıyoruz. Öğretmenimizi okul iklimini ayakta tutan en güçlü rehber olarak desteklemeyi sürdüreceğiz.

"PSİKOSOSYAL DESTEK MEKANİZMALARINI DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Altıncı olarak öğrencilerimiz için psikososyal destek mekanizmalarını daha da güçlendirecek, halihazırda 23 ilimizde pilot olarak başlattığımız duygu, değer temelli dijital esenlik projemizi genişleterek ülke sathına yaygınlaştıracağız. Çocuğun iç dünyasını dikkate alan yaklaşımlarla netice alabileceğimizi biliyoruz. Bu sebeple koruyucu, önleyici ve iyileştirici bütün araçları birlikte işleteceğiz.

"REHBERLİK KAPASİTEMİZİ DAHA HASSAS HALE GETİRECEĞİZ"

Yedinci olarak riskleri erkenden fark eden, etkili ve zamanında müdahale üreten rehberlik kapasitemizi daha hassas hale getireceğiz. Çocuklarımızın sessizce içine kapandığı, görünürde fark edilmeyen ama zamanla derinleşen kırılma alanlarını daha erken öngörebilen uygun destek mekanizmalarını vakit kaybetmeden devreye alabilen yapay zeka desteğiyle rehberlik sistemimizi daha güçlü bir hale getiriyoruz."

"GÜÇLÜ BİR TAKİP VE DENETİM ÇERÇEVESİ OLUŞTURUYORUZ"

Bakan Tekin, 7 maddelik tedbirlere ek olarak ek tedbirler de alacaklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarımızın güvenliğini tehdit eden risk alanlarının bir kısmı okul dışındaki faktörler olarak medya içeriklerinden dijital platformlara, hukuki caydırıcılıktan kurumlar arası denetim ve koordinasyona kadar uzanan daha geniş bir bakış açısı gerektiriyor. Bu nedenle ilgili bütün bakanlıklarımız, kurullarımız ve kurumlarımızla birlikte topyekun mücadele anlayışıyla şiddeti özendiren içeriklere karşı daha güçlü bir takip ve denetim çerçevesi oluşturuyoruz. Bu doğrultuda risk barındıran dijital platformlar dahil tüm mecralarda çocuklarımızı koruyacak teknik ve hukuki tedbirleri almak, yaş doğrulama ve içerik güvenliği başlıklarında yeni uygulamaları devreye almak, çocukların erişimine açık risk alanlarına karşı caydırıcılığı artırmak ve bütün bu süreçleri müşterek bir eylem planı içinde yürütmek üzere kapsamlı bir hazırlık içindeyiz."

"DEDEKTÖR VE X-RAY CİHAZINA KADAR BİRÇOK KONUDA ÖNLEM ALACAĞIZ"

Milli Eğitim Bakanı Tekin, "İçişleri bakanlığı ile yaptığımız tedbirlerle ilgili fiziki yatırım neyse, inşa sürecinden tutun dedektör ve x-ray cihazına kadar birçok konuda önlem alacağız." şeklinde konuştu.

"HİÇBİR BOŞLUĞA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Bakan Tekin, konuşmasının devamında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla şekillenen bu çerçeveyi okul güvenliğinden aile desteğine, rehberlik hizmetlerinden dijital risk yönetimine, medya takibinden hukuki koruma mekanizmalarına kadar bütün boyutlarıyla kapsayan güçlü bir politika setiyle tahkim ediyoruz. Güvenli okul iklimi inşa etme meselesinde hiçbir tereddüde, hiçbir boşluğa asla izin vermeyeceğiz. Bu vesileyle tekrar kaybettiğimiz aile öğretmenimize ve evlatlarımıza Allah'tan rahmet, Yaralılarımıza şifa, ailelerimize, milletimize sabır ve metanet diliyorum." dedi.

KAHRAMANMARAŞ VE ŞANLIURFA'DAKİ OKUL SALDIRILARI

14 Nisan'da Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, eski bir öğrencinin okula pompalı tüfekle gelerek rastgele ateş açması sonucu aralarında polis, öğretmen ve öğrencilerin olduğu 16 kişi yaralanmıştı. Saldırgan ise tüfekle intihar ederek ölmüştü.

15 Nisan'da ise Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli, okula babasının silahlarıyla gelerek katliam yapmıştı. Olayda 1 öğretmen ve 9 öğrenci hayatını kaybetmiş, 20 kişi de yaralanmıştı. Saldırgan öğrenci ise ölmüştü.

