‘Baskın seçim’ hazırlığı iddialarına net cevap! AK Parti'nin gündemi farklı...
CHP kurultayına ilişkin “mutlak butlan” kararının ardından gündeme gelen baskın seçim iddialarına AK Parti’den net cevap geldi. Parti kurmayları, erken ya da baskın seçimin gündemlerinde olmadığını belirterek, önceliklerinin “Terörsüz Türkiye” süreci, bölgesel gelişmeler ve ekonomi olduğunu vurguladı.
- AK Parti, baskın bir seçimin söz konusu olmayacağı konusunda hemfikir.
- AK Parti kurmayları, erken seçim, ara seçim veya baskın seçim gündemlerinin olmadığını belirtiyor.
- AK Parti yöneticileri, seçim kararının ya Cumhurbaşkanı ya da Meclis eliyle alınması gerektiğini hatırlatıyor.
- AK Parti'deki ağırlıklı görüşe göre, olası bir erken seçim 2027 sonbaharından önce gerçekleşmeyecek.
Haber Merkezi ANKARA - CHP’nin şaibeli kurultayına ilişkin alınan mutlak butlan kararından sonra, Ankara’da bir süredir konuşulan baskın seçim senaryoları AK Parti’de karşılık bulmadı. AK Parti’de, baskın bir seçimin söz konusu olmayacağı konusunda herkes hemfikir.
"90 vekil Kılıçdaroğlu'na bağlılığını bildirdi"... Fatih Atik: Aralarında Özel tarafında olan da var
Baskın seçim iddialarını siyasetin merkezine taşıyan ilk isim Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan olmuştu. Bu iddianın etrafında bir süredir yürütülen tartışmalar CHP’nin kurultayı hakkında mutlak butlan kararı alınması ile yeniden alevlendi. AK Parti yöneticileri ise özellikle muhalefet kulislerinde gündeme gelen ‘CHP’de iç karışıklık devam ederken iktidarın baskın seçime gideceği’ iddialarını kesin bir dille reddediyor. AK Parti kurmayları, gündemlerinde ne erken seçim, ne ara seçim ne de baskın seçim olmadığını belirterek, şu anda Terörsüz Türkiye süreci, bölgede yaşanan sıcak gelişmeler ve ekonomideki gelişmelere odaklandıklarını kaydetti.
Cumhurbaşkanı'ndan Terörsüz Türkiye değerlendirmesi: Süreç, yolunda ilerliyor
“DELİ SAÇMASI”
AK Parti yöneticileri, seçim kararının ya Cumhurbaşkanı ya da Meclis eliyle alınması gerektiğine yönelik mevzuatı hatırlatarak, “Bir kere Cumhurbaşkanının yeniden aday olabilmesi için seçim kararının Meclis tarafından alınması gerekiyor. Cumhurbaşkanının yeniden aday olması konusunda bir tereddütümüz yok, bu nedenle cumhurbaşkanının kendisi seçim kararı almayacak. İkinci seçenek Meclis’in karar alması. Şu anda Meclis’teki sandalye dağılımına bakıldığında, bizim Cumhur İttifakı olarak tek başımıza seçim kararı almamız mümkün değil. Tüm bunlar ortadayken, baskın seçim iddialarını tartışmak deli saçmasından başka bir şey değil” diye konuştu.
Kurtulmuş'tan Özel'e: Erken seçim Meclis'in işidir
"2027 SONBAHARINDAN ÖNCE OLMAZ"
AK Parti’deki ağırlıklı görüş eğer bir erken seçim olacaksa, bu tarihin 2027 sonbaharından önce olmayacağı yönünde.