CHP kurultayına ilişkin “mutlak butlan” kararının ardından gündeme gelen baskın seçim iddialarına AK Parti’den net cevap geldi. Parti kurmayları, erken ya da baskın seçimin gündemlerinde olmadığını belirterek, önceliklerinin “Terörsüz Türkiye” süreci, bölgesel gelişmeler ve ekonomi olduğunu vurguladı.

Haber Merkezi ANKARA - CHP’nin şaibeli kurultayına ilişkin alınan mutlak butlan kararından sonra, Ankara’da bir süredir konuşulan baskın seçim senaryoları AK Parti’de karşılık bulmadı. AK Parti’de, baskın bir seçimin söz konusu olmayacağı konusunda herkes hemfikir.



Baskın seçim iddialarını siyasetin merkezine taşıyan ilk isim Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan olmuştu. Bu iddianın etrafında bir süredir yürütülen tartışmalar CHP’nin kurultayı hakkında mutlak butlan kararı alınması ile yeniden alevlendi. AK Parti yöneticileri ise özellikle muhalefet kulislerinde gündeme gelen ‘CHP’de iç karışıklık devam ederken iktidarın baskın seçime gideceği’ iddialarını kesin bir dille reddediyor. AK Parti kurmayları, gündemlerinde ne erken seçim, ne ara seçim ne de baskın seçim olmadığını belirterek, şu anda Terörsüz Türkiye süreci, bölgede yaşanan sıcak gelişmeler ve ekonomideki gelişmelere odaklandıklarını kaydetti.

“DELİ SAÇMASI”

AK Parti yöneticileri, seçim kararının ya Cumhurbaşkanı ya da Meclis eliyle alınması gerektiğine yönelik mevzuatı hatırlatarak, “Bir kere Cumhurbaşkanının yeniden aday olabilmesi için seçim kararının Meclis tarafından alınması gerekiyor. Cumhurbaşkanının yeniden aday olması konusunda bir tereddütümüz yok, bu nedenle cumhurbaşkanının kendisi seçim kararı almayacak. İkinci seçenek Meclis’in karar alması. Şu anda Meclis’teki sandalye dağılımına bakıldığında, bizim Cumhur İttifakı olarak tek başımıza seçim kararı almamız mümkün değil. Tüm bunlar ortadayken, baskın seçim iddialarını tartışmak deli saçmasından başka bir şey değil” diye konuştu.

"2027 SONBAHARINDAN ÖNCE OLMAZ"

AK Parti’deki ağırlıklı görüş eğer bir erken seçim olacaksa, bu tarihin 2027 sonbaharından önce olmayacağı yönünde.

Haberle İlgili Daha Fazlası