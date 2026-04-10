Esma Altın ANKARA - CHP'nin ara seçim teklifiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş “Hiçbir tereddüte yer bırakmayacak şekilde anayasada ara seçim şartları açıktır. O şartlar yerine geldiği takdirde ara seçim olur buna karar verecek olan Meclis Genel Kuruludur. Genel Kurul’un böyle bir karar alması şarttır. Meclis Başkanı’na en ufak bir inisiyatif bırakılmamıştır” dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DE YASAL DÜZENLEMELER NE ZAMAN?

Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında “Yasal düzenlemeler için ilk adım ne zaman atılacak?” sorusu üzerine Kurtulmuş “TBMM Başkanlığı olarak bu konuda kolaylaştırıcı, yol açıcı şekilde rolümüzü oynarız ama esas mesele şu anda sorumluluk TBMM siyasi partilerinin gruplarının üzerindedir” açıklamasını yaptı.

