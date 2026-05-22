Gece artan nöbetler hâlinde gelen, kişiyi uykudan uyandırabilen ve aylarca geçmeyen inatçı kuru öksürüğün boğmaca olabileceğini söyleyen uzmanlar, mutlaka bir göğüs hastalıkları uzmanına başvurulması gerektiği uyarısında bulunuyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Çevremizden duyduğumuz “Öksürüğüm aylardır geçmiyor”, “Geceleri nefes alamıyorum”, “Öksürükten uyuyamıyorum”, “Telefonla konuşamıyorum” şikâyetleri son dönemde giderek artıyor. Uzmanlar ise birçok kişinin sıradan grip ya da alerji sandığı uzun süreli öksürüğün altında boğmaca olabileceği uyarısında bulunuyor. Toplumda daha çok çocukluk çağı hastalığı olarak bilinen boğmacanın, aslında erişkinlerde de sanıldığından çok daha yaygın görüldüğü belirtiliyor.

100 GÜNLÜK ÖKSÜRÜK

Halk arasında “100 günlük öksürük” olarak da bilinen boğmaca, çocuklarda hırıltılı öksürük ve nefes alma güçlüğü bırakan ciddi bir hastalıktır. Hatta ölümcül bile olabilir. “Çocuk gribi” olarak da bilinen ve aylarca geçmeyen öksürük Avrupa’da yaygınlaşıyor.

Türkiye Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. İmran Özdemir, özellikle haftalarca süren ve tedaviye rağmen geçmeyen öksürüklerde boğmacanın mutlaka akla gelmesi gerektiğini söyledi.

Dr. Özdemir, “Çocukluk çağında yapılan boğmaca aşılarının koruyuculuğu yıllar içinde azalabildiği için erişkin yaşta yeniden enfeksiyon gelişebilir. Bu sebeple erişkin boğmacası sanıldığından daha sık görülmektedir. Özellikle gece artan, nöbetler hâlinde gelen, kişiyi uykudan uyandıran kuru öksürük boğmaca açısından önemli bir uyarı işareti olabilir” dedi.

GECE ARTIYORSA DİKKAT!

Uzmanlara göre erişkinlerde boğmaca çoğu zaman klasik çocukluk dönemi belirtileriyle ortaya çıkmıyor. Hastalarda daha çok aylar sürebilen inatçı kuru öksürük görülüyor. Bazı kişilerde öksürük krizleri kusmaya kadar ilerleyebiliyor.

Uzun süren öksürük sebebiyle birçok kişinin defalarca doktora başvurduğunu belirten Özdemir, “Öksürük şurupları, antibiyotikler ya da alerji ilaçları kullanılmasına rağmen şikâyet devam edebiliyor. Çünkü bazen gerçek sebep boğmaca olabiliyor” diye konuştu.

İLERİ TEŞHİSE İHTİYAÇ OLABİLİR

Uzmanlar, uzun süren ve tedaviye rağmen geçmeyen öksürüklerde basit enfeksiyonların yanı sıra boğmaca gibi daha farklı nedenlerin de araştırılması gerektiğini belirtiyor. Gerekli durumlarda ileri tetkiklerin yapılması ve doğru tanının konulmasının tedavi süreci açısından büyük önem taşıdığı vurgulanıyor.

İmran Özdemir

KORUNMADA AŞI VE MASKE UYARISI

Boğmacadan korunmanın en etkili yolunun aşı olduğunu vurgulayan Dr. İmran Özdemir, özellikle sağlık çalışanları, gebeler, kronik hastalar ve yeni doğan bebekle yakın teması olan erişkinlerin rapel doz aşı konusunda bilinçli olması gerektiğini söyledi. Dr. Özdemir, ayrıca uzun süren öksürüğü olan kişilerin maske kullanması, kapalı ortamların havalandırılması ve el hijyenine dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. İki-üç haftadan uzun süren öksürüğün mutlaka araştırılması gerektiğini ifade eden Dr. Özdemir “Çünkü geçmeyen öksürük bazen önemli bir hastalığın ilk belirtisi olabilir” uyarısında bulundu.

Haberle İlgili Daha Fazlası