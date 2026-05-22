Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde Cleveland Cavaliers'ı 16 sayı farkla 109-93 mağlup eden New York Knicks, seride 2-0 öne geçti. Josh Hart, 26 sayıyla play-off kariyer rekoruna imza attı.

NBA'de New York Knicks, Madison Square Garden'da ağırladığı Cleveland Cavaliers'ı 109-93'lük skorla devirdi. Üst üste 9'uncu galibiyetini alan Knicks, 1999 yılından bu yana ilk defa NBA Finalleri'ne yükselme yolunda önemli avantaj yakaladı.

Ev sahibinde Josh Hart, 26 sayıyla play-off kariyer rekoru kırarken; Jalen Brunson 19 sayı, 14 asist, Karl-Anthony Towns 18 sayı, 13 ribauntluk performans sergiledi.

Donovan Mitchell'ın 26 sayıyla oynadığı Cavaliers'ta James Harden 18 sayı, Jarrett Allen 13 sayı, 10 ribauntluk katkı sağladı.

Serinin 3'üncü maçı, 24 Mayıs Pazar gecesi Cleveland kentindeki Rocket Arena'da oynanacak.

