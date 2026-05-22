Kaydet

İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Bolluca Mahallesi'nde bulunan bir markette, müşteri Mert Ö.B. ile market çalışanı Devrim Akbulut arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı başlayan sözlü tartışma akılalmaz bir şiddet olayına dönüştü. Yaşanan gerginliğin ardından hışımla dükkanın dışına çıkan ve içerideki çalışana "Bir bakar mısın" şeklinde seslenerek soğukkanlı bir planla kapıya gelmesini sağlayan öfkeli şüphelinin, eşiğe yaklaşan gence aniden ve acımasızca kafa atarak yaralanmasına neden olduğu o dehşet anları iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerin ortaya çıkması ve yapılan ihbar üzerine hızla harekete geçen polis ekiplerince kısa sürede kıskıvrak gözaltına alınan saldırgan, emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası