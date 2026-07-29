Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinden birinde rafta bulunan paketli ekmeklerin küflendiği görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Ünlü zincir marketlerden birinde çekildiği ifade edilen bir fotoğraf, gıda güvenliğiyle ilgili soru işaretlerini yeniden gündeme getirdi.

Bir tüketicinin kaydettiği görüntülerde satış rafında bulunan paketli ekmeklerin bazılarında küf oluşumlarının meydana geldiği görüldü.

FİYAT ETİKETİYLE BİRLİKTE RAFTA KALDI

Paylaşılan karelerde küflenmiş ekmeklerin diğer ürünlerle birlikte satış rafında yer almaya devam ettiği ve önlerinde fiyat etiketinin bulunduğu görülüyor. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından marketlerde raf kontrolleri ile son kullanma tarihi denetimlerinin yeterliliği

yeniden tartışma konusu oldu.

TÜKETİCİDEN TEPKİ VAR

Sözcü'de yer alan habere göre fotoğrafı paylaşan tüketici, "Hiç mi rafları kontrol eden yok? Hiç mi denetleyen yok?" ifadeleriyle yaşadığı duruma tepki gösterdi. Görüntülerin kısa sürede yayılmasının ardından çok sayıda kullanıcı da benzer olayların yaşanmaması için marketlerde gıda ürünlerinin daha sık ve düzenli şekilde denetlenmesi gerektiğini savundu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Fotoğrafın sosyal medyada paylaşılmasının ardından çok sayıda kullanıcı ve tüketici derneği de duruma kayıtsız kalmadı. Bozulduğu görülen ekmeklerin diğer ürünlerle birlikte satışa sunulmasının gıda güvenliği açısından risk oluşturabileceği yönünde çok sayıda kullanıcıdan yorum geldi.

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