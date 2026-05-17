Fransa 1. Ligi'nde küme düşmesi daha önce kesinleşen Nantes takımında taraftarlar, Toulouse ile karşılaştıkları mücadelede sahaya girerek adeta terör estirdi. Fransız polisi, ellerinde meşaleler ve sis bombalarıyla sahaya dalan öfkeli taraftarları çıkarmak için sert bir şekilde müdahale etti. Çıkan olaylar nedeniyle mücadele yarıda kalırken son maçına çıkan Nantes Teknik Direktörü Vahid Halilhodzic, gözyaşlarını tutamadı.

Fransa 1. Ligi'nin 34. ve son haftasında Nantes'ın Toulouse'u konuk ettiği mücadele, çıkan taraftar olayları nedeniyle yarıda kaldı.

TARAFTAR SAHAYA GİRDİ, ORTALIK KARIŞTI

Beaujoire Stadyumu'ndaki gergin başlayan maç, ev sahibi Nantes taraftarlarının müsabakanın 20. dakikasında sahaya girmesiyle bir anda durdu. Taraftarların yabancı maddelerle sahaya girmesiyle hakem maçı hemen durdurdu ve her iki takımın oyuncuları soyunma odasına girdi.

Nantes - Toulouse

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Çevik kuvvet polisi, sahaya girenleri çıkarmak için müdahale etti; bu sırada, fırlatılan cisimler ve yakılan meşaleler nedeniyle tehlikeli anlar yaşandı.

HALİLHODZİC TARAFTARLARA TEPKİ GÖSTERDİ

Son maçına çıkan Nantes Teknik Direktörü Vahid Halilhodzic, sahaya giren taraftarlarla tartışırken yaşanan olayların ardından gözyaşlarını tutamadı.

OLAYLI MAÇ YARIDA KALDI

Fransa Futbol Federasyonu, Nantes taraftarlarının sebep olduğu olaylar nedeniyle karşılaşmayı erteledi.

Nantes Teknik Direktörü Vahid Halilhodzic

Haberle İlgili Daha Fazlası