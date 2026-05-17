Trendyol Süper Lig’de 2025-26 sezonunun perdesi Kasımpaşa - Galatasaray karşılaşmasıyla kapanıyor. Şampiyonluğunu geçtiğimiz hafta ilan eden sarı-kırmızılı ekip, sezonun son maçında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. ''Kasımpaşa-Galatasaray maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, saat kaçta?'' merak edilirken maçın muhtemel 11'leri de netleşmeye başladı.

Kasımpaşa-Galatasaray maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, saat kaçta soruları gündemde yerini aldı. Süper Lig’de sezon boyunca istikrarlı bir performans ortaya koyan Galatasaray, son haftaya en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 4 puan önünde lider girdi ve şampiyonluğunu matematiksel olarak garantiledi. Sarı-kırmızılı ekip, sezon boyunca topladığı 77 puanla zirvede yer aldı. Ev sahibi Kasımpaşa ise 33 haftada topladığı 32 puanla 14. sırada bulunuyor.

Kasımpaşa-Galatasaray maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, saat kaçta? Maçı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek

KASIMPAŞA - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR?

Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanacak Kasımpaşa-Galatasaray maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

Kasımpaşa-Galatasaray maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, saat kaçta? Maçı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek

KASIMPAŞA - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Lig karşılaşması 17 Mayıs Pazar günü saat 20.00’de başlayacak.

Galatasaray, Süper Lig’de topladığı 77 puanla şampiyonluğunu geçtiğimiz hafta ilan etmişti. Kasımpaşa ise son hafta öncesinde alt sıralardan uzaklaşmak için sahaya çıkacak.

Kasımpaşa-Galatasaray maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, saat kaçta? Maçı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek

KASIMPAŞA - GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Kasımpaşa-Galatasaray maçında düdüğü Adnan Deniz Kayatepe çalacak. Yardımcı hakem görevlerini Murat Tuğberk Curbay ile Osman Gökhan Bilir üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemi İlker Yasin Avcı olacak. VAR koltuğunda Sarper Barış Saka görev yaparken, AVAR olarak ise Bahtiyar Birinci yer alacak.

Kasımpaşa-Galatasaray maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, saat kaçta? Maçı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek

KASIMPAŞA - GALATASARAY MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

Kasımpaşa: Ali, Kamil Ahmet, Arous, Becao, Frimpong, Baldursson, Kerem, Diabate, İrfan Can, Mortadha, Benedyczak

Galatasaray: Günay, Boey, Singo, Kaan, Eren, Nhaga, İlkay, Ahmed, Sallai, Lang, Icardi

Haberle İlgili Daha Fazlası