Çoğunlukla 60 yaş ve üzerinde görülen hipertansiyon hastalığı, 30’lu yaşlara kadar indi. Sessiz ilerleyen hipertansiyon kalp krizi, felç ve böbrek yetmezliği riskini de artırıyor. Türkiye'de her 3 erişkinden 1'inde görülen hastalığa karşı uzmanlar uyardı. İşte dikkat edilmesi gerekenler…

Samsun'da düzenlenen 5. Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi’nde hipertansiyon hastalığına dikkat çekildi. Hipertansiyonun sessiz ilerleyen, kalp krizi, felç ve böbrek yetmezliği riskini artıran bir hastalık olduğunu belirten 5. Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi Başkanı Prof. Dr. Erdinç Yavuz, önemli açıklamalar yaptı.

HER 3 ERİŞKİNDEN 1'İNDE VAR

Türkiye'de her 3 erişkinden 1'inin hipertansiyon hastası olduğunu belirten Yavuz, düzenli tansiyon ölçümünün hayati değer taşıdığını hatırlattı.

“KALP KRİZİ RİSKİ ARTIYOR”

Prof. Dr. Erdinç Yavuz, şöyle uyardı:

Yapılan araştırmalar, tansiyon hastalarının yalnızca yarısına yakınının hastalığını bildiğini gösteriyor. Farkında olup ilaç kullananların da sadece yarısına yakınının tansiyonu kontrol altında bulunuyor. Oysa tansiyon kontrol altında olmadığında kalp krizi, felç, böbrek yetmezliği ve kalp hastalıklarına yakalanma riski artıyor.

“DÜZENLİ ÖLÇÜM YAPILMALI”

Vatandaşların düzenli olarak tansiyon ölçümü yaptırması gerektiğini ifade eden Yavuz “Özellikle kayıtlı oldukları aile sağlığı merkezlerinde düzenli kontrollerini yaptırmaları büyük önem taşıyor. Evinde tansiyon aleti bulunan vatandaşlarımızın da düzenli ölçüm yapmaları, yükseklik tespit etmeleri halinde aile hekimlerine başvurmaları gerekiyor” diye konuştu.

“TUZ TÜKETİMİ AZALTILMALI”

Prof. Dr. Erdinç Yavuz, Türkiye'de tuz tüketiminin halen çok yüksek seviyelerde olduğunu vurgulayarak “Ekmekte bile yüksek oranda tuz bulunuyor. Peynirimiz, zeytinimiz tuzlu. Bu nedenle tansiyonu kontrol altına almak zorlaşıyor. Tuz tüketiminin azaltılması, yürüyüş yapılması, egzersiz ve sağlıklı beslenme büyük önem taşıyor" dedi.

30'LU YAŞLARDA DA GÖRÜLMEYE BAŞLADI

Hipertansiyonun artık yalnızca ileri yaş grubunda değil, obezitenin yaygınlaşmasıyla birlikte 30'lu yaşlarda da görülmeye başladığının altını çizen Yavuz, 18 yaş üzerindeki her bireyin yılda en az bir kez tansiyon ölçtürmesi gerektiğini hatırlattı.

