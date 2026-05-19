Kastamonu'da kurban pazarından kaçan dana, saatlerce kaçtı. Uzun uğraşların ardından dana, veteriner hekimin sakinleştirici iğnesiyle yakalandı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesi İkiçay mevkiinde kurulan kurban pazarında bulunan bir dana, sahibinin elinden kaçarak pazardan uzaklaştı. Şehit Rahmi Yılmazer Caddesi üzerinden ilçe merkezine doğru koşan kurbanlık dana, sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Sezonun ilk kaçan danası! İlçeyi birbirine kattı

CADDELERDE DANA KOVALADILAR

Cadde üzerinde kendisini yakalamaya çalışan vatandaşlara da saldıran dana, ilçede hareketliliğe neden oldu. Otobüs Terminali'ne kadar kaçan hayvan, burada ekipler tarafından kontrol altına alınmaya çalışıldı.

İĞNEYLE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Kurbanlık dana, veteriner hekimin yaptığı sakinleştirici iğnenin ardından etkisiz hale getirildi. Ekiplerin ve vatandaşların yardımıyla yeniden kurban pazarına getirilen dana, sahibine teslim edildi.

