Sezonun ilk kaçan danası! İlçeyi birbirine kattı
Kastamonu'da kurban pazarından kaçan dana, saatlerce kaçtı. Uzun uğraşların ardından dana, veteriner hekimin sakinleştirici iğnesiyle yakalandı.
İnebolu'da bir kurbanlık dana sahibinin elinden kaçarak ilçe merkezine doğru koştu.
- Kurban pazarından kaçan dana, Şehit Rahmi Yılmazer Caddesi üzerinden ilçe merkezine doğru ilerledi.
- Dana, sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı ve kendisini yakalamaya çalışanlara saldırdı.
- Hayvan Otobüs Terminali'ne kadar kaçtı.
- Veteriner hekimin sakinleştirici iğnesiyle dana etkisiz hale getirildi.
- Etkisiz hale getirilen dana ekipler ve vatandaşların yardımıyla yeniden pazar yerine götürülerek sahibine teslim edildi.
Kastamonu'nun İnebolu ilçesi İkiçay mevkiinde kurulan kurban pazarında bulunan bir dana, sahibinin elinden kaçarak pazardan uzaklaştı. Şehit Rahmi Yılmazer Caddesi üzerinden ilçe merkezine doğru koşan kurbanlık dana, sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.
CADDELERDE DANA KOVALADILAR
Cadde üzerinde kendisini yakalamaya çalışan vatandaşlara da saldıran dana, ilçede hareketliliğe neden oldu. Otobüs Terminali'ne kadar kaçan hayvan, burada ekipler tarafından kontrol altına alınmaya çalışıldı.
İĞNEYLE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Kurbanlık dana, veteriner hekimin yaptığı sakinleştirici iğnenin ardından etkisiz hale getirildi. Ekiplerin ve vatandaşların yardımıyla yeniden kurban pazarına getirilen dana, sahibine teslim edildi.
