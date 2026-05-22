Meksika Milli Takımı Teknik Direktörü Javier Aguirre, 2026 Dünya Kupası öncesi Gana ve Avustralya ile oynanacak hazırlık maçları öncesi konuştu. Aguirre, bonservisi West Ham United'da olan ve Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Edson Alvarez hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Javier Aguirre, geçtiğimiz şubat ayında operasyon geçiren ve uzun süre Fenerbahçe formasından uzak kalan Edson Alvarez'in, Gana ile oynayacakları hazırlık maçında kısa da olsa süre alacağını söyledi.

"KESİNLİKLE OYNAYACAK"

Sporx'te yer alan habere göre; 67 yaşındaki Meksikalı teknik adam, "Edson ayak bileği ameliyatından sonra iyileşti. Kesinlikle oynayacak. Çok fazla oynayacağını sanmıyorum ama dikkat edeceğim" dedi.

Fenerbahçe'de 18 maça çıkan Edson Alvarez, gol katkısı sunamazken, 1 asist yaptı.

"SATIN ALMA OPSİYONU GEÇERLİ OLMAYACAK"

Alvarez'le ilgili sözlerine devam eden Aguirre, "Fenerbahçe'de kadro dışı kalması bir disiplin ihlali değildi. Yeni teknik direktör, kadroda olmayacağını söyledi ve o andan itibaren... Edson Alvarez, West Ham United'ın oyuncusu. Fenerbahçe'nin sahip olduğu satın alma opsiyonu geçerli olmayacak. Edson, Dünya Kupası'na odaklanmış durumda" ifadelerini kullandı.

Sezon başında Fenerbahçe ile Edson Alvarez arasında imzalanan sözleşmede, 22 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor.

"YENİ TEKNİK DİREKTÖR 'OYNAMAYACAKSIN' DEDİ"

28 yaşındaki Meksikalı futbolcunun Fenerbahçe'deki durumunu yakından takip ettiğini dile getiren Meksika'nın hocası, "Sağlıklı, güçlü, bu milli takıma çok şey vermiş bir oyuncu. Bana göre herhangi bir disiplinsizlik yapmadı. Yeni teknik direktör ona, 'Ligin geri kalanında oynamayacaksın' dedi ama bu bir disiplinsizlik sonucu değildi. Bana inanın çünkü bu konuyu çok yakından takip ediyorum" dedi.

