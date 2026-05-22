Ayrılık kararı verildi, açıklama teknik adamdan geldi: Fenerbahçe'de kalmayacak!
Meksika Milli Takımı Teknik Direktörü Javier Aguirre, 2026 Dünya Kupası öncesi Gana ve Avustralya ile oynanacak hazırlık maçları öncesi konuştu. Aguirre, bonservisi West Ham United'da olan ve Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Edson Alvarez hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.
- Edson Alvarez'in Fenerbahçe'de kadro dışı kalmasında bir disiplin ihlali bulunmadığı, yeni teknik direktörün kendisini istememesiyle ilgili olduğu ifade edildi.
- Alvarez'in West Ham United'ın oyuncusu olduğu ve Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonunu kullanmayacağı belirtildi.
- Alvarez'in Dünya Kupası'na odaklanmış durumda olduğu söylendi.
Javier Aguirre, geçtiğimiz şubat ayında operasyon geçiren ve uzun süre Fenerbahçe formasından uzak kalan Edson Alvarez'in, Gana ile oynayacakları hazırlık maçında kısa da olsa süre alacağını söyledi.
"KESİNLİKLE OYNAYACAK"
Sporx'te yer alan habere göre; 67 yaşındaki Meksikalı teknik adam, "Edson ayak bileği ameliyatından sonra iyileşti. Kesinlikle oynayacak. Çok fazla oynayacağını sanmıyorum ama dikkat edeceğim" dedi.
Fenerbahçe'de Sidiki Cherif gelişmesi: Aziz Yıldırım ve Hakan Safi kararını verdi
"SATIN ALMA OPSİYONU GEÇERLİ OLMAYACAK"
Alvarez'le ilgili sözlerine devam eden Aguirre, "Fenerbahçe'de kadro dışı kalması bir disiplin ihlali değildi. Yeni teknik direktör, kadroda olmayacağını söyledi ve o andan itibaren... Edson Alvarez, West Ham United'ın oyuncusu. Fenerbahçe'nin sahip olduğu satın alma opsiyonu geçerli olmayacak. Edson, Dünya Kupası'na odaklanmış durumda" ifadelerini kullandı.
"YENİ TEKNİK DİREKTÖR 'OYNAMAYACAKSIN' DEDİ"
28 yaşındaki Meksikalı futbolcunun Fenerbahçe'deki durumunu yakından takip ettiğini dile getiren Meksika'nın hocası, "Sağlıklı, güçlü, bu milli takıma çok şey vermiş bir oyuncu. Bana göre herhangi bir disiplinsizlik yapmadı. Yeni teknik direktör ona, 'Ligin geri kalanında oynamayacaksın' dedi ama bu bir disiplinsizlik sonucu değildi. Bana inanın çünkü bu konuyu çok yakından takip ediyorum" dedi.