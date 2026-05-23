Bursa'da 23 Nisan Mahallesi’nde bulunan bir parka yerleştirilen heykel, mahalle sakinlerinin tepkisini çekti. Mahalle muhtarının düzenlediği ankette büyük çoğunluk heykelin kaldırılması yönünde oy kullanınca eser, belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

Bursa’nın Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi’nde bulunan bir parka yerleştirilen heykel, mahalle sakinlerinin tepkisini çekti. Tepkilerin ardından 23 Nisan Mahallesi Muhtarı Sevda Bayraktar tarafından sosyal medya üzerinden vatandaşların görüşünü almak amacıyla bir anket düzenlendi.

Muhtarın anketi sonuçlandı! Mahalle 'Kaldırılsın' dedi, belediye harekete geçti

Anket sonucunda vatandaşların büyük genelinin heykelin kaldırılması yönünde oy kullandığı belirtildi. Bunun üzerine Nilüfer Belediyesi’nin heykelin kaldırılmasına karar verdiği açıklandı. Muhtar Sevda Bayraktar ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sizlerle yaptığımız anket ile parka konan ve bu alanın konseptine uymayan heykelin yüzde 97 ile kaldırılması talebine karşılık Nilüfer Belediyesi tarafından kaldırılmasına karar verilmiştir. Biz sanat eserine sanatçıya karşı değiliz. Bu heykelin bulunduğu yerin konseptine uygun olmadığını düşünüyorum. Bu karar Nilüfer Belediyesi Başkanı Şadi Özdemir'in 'ortak akıl ile yönetiyoruz' söylemine de uygun oldu. Keşke daha önce bizlere de danışılsaydı. Parkımız ile ilgili en acil taleplerimiz kuruyan ağaçların değiştirilmesi ve ilave çöp kovalarının konulması. Yine de bizlere kulak veren Nilüfer Belediyesi Kültür Sanat müdürlüğüne teşekkür ederiz."

Heykelin kaldırılması kararı sosyal medyada da konuşulurken, olay kamusal alanlara yerleştirilen sanat eserlerinde vatandaş görüşünün ne kadar belirleyici olması gerektiği yönündeki tartışmaları da tekrar gündeme getirdi.

