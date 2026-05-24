ABD yerel saatiyle akşam 18.00 sularında (Türkiye saati ile gece yarısı 01.00 sıralarında) ağır silahlı bir kişi yerleşkeye yaklaşarak binaya doğru ateş açtı. Silah seslerinin ardından giriş ve çıkışların tamamen kapatıldığı Beyaz Saray'da basın mensupları acilen brifing odasına alınarak karantinaya tabi tutulurken, ABD Gizli Servisi ve FBI bölgede geniş çaplı bir operasyon başlattı.

ABD basınında yer alan ve Beyaz Saray kaynaklarına dayandırılan istihbarat raporlarına göre, yerel saatle 18.00’de (TSİ 01.00) ağır silahlı bir şüpheli Beyaz Saray yerleşkesine yaklaşarak binayı hedef alan ateş açtı. Şüphelinin silahını kullanmasının ardından çevrede konuşlu ABD Gizli Servisi ekipleri anında karşılık verdi.

Fox News'e konuşan yetkililer, çıkan yoğun çatışma ve arbede sırasında yoldan geçen bir sivilin de vurularak yaralandığını açıkladı.

Beyaz Saray'da silah sesleri duyuldu

Öte yandan ABD Gizli Servisi, vurulduktan sonra yaralı halde ele geçirilen şüphelinin Beyaz Saray çitlerini asla geçemediğini ve anında etkisiz hale getirildiğini iletti.

TRUMP GÜVENDE, GİZLİ SERVİS SIĞINAĞA ALDI

Saldırı anında Oval Ofis’te duran Başkan Donald Trump’ın tamamen güvende olduğu açıklandı. Silah seslerinin duyulmasıyla birlikte Gizli Servis ajanları protokol gereği Trump'ı hemen yerleşke altındaki sığınağa veya güvenli odaya nakletti.

Bahçedeki basın mensuplarını brifing salonuna toplayan Gizli Servis, Beyaz Saray çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı.

ABC MUHABİRİ WANG O ANLARI PAYLAŞTI

Olayın patlak verdiği ilk anlarda, ABC News Kıdemli Beyaz Saray Muhabiri Selina Wang, sosyal medya hesabı üzerinden şunları aktardı:

"Beyaz Saray Kuzey Çimlerinde bir sosyal video için iPhone'umda kayıt yaparken birden silah seslerini duyduk. Onlarca silah atışı gibi geldi. Bize derhal basın brifing odasına doğru koşmamız söylendi, şu anda güvenlik amacıyla burada bekletiliyoruz."

Güvenlik birimleri de söz konusu silah seslerinin Beyaz Saray'a yakın bir bölgede bulunan 17. Cadde ve Pennsylvania Avenue köşesinden geldiğini açıkladı.

