2026 FIFA Dünya Kupası'nda eleme turu heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Son 32 turunun dikkat çeken mücadelelerinden birinde turnuvanın favorileri arasında gösterilen İspanya ile Avusturya karşı karşıya gelecek. İspanya Avusturya maçı ne zaman, canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta merak edilirken İspanya Avusturya maç kadrosu muhtemel 11'ler de şekillenmeye başladı.

H Grubu'nda mücadele eden İspanya, grup aşamasını yenilgisiz tamamladı. Turnuvadaki ilk maçında Yeşil Burun Adaları ile golsüz berabere kalan İspanyol ekibi, ardından Suudi Arabistan'ı 4-0 mağlup etti. Son grup karşılaşmasında ise Uruguay'ı 1-0 yenerek 7 puanla lider olarak son 32 turuna yükseldi. J Grubu'nda mücadele eden Avusturya ise ilk maçında Ürdün'ü 3-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. İkinci karşılaşmada son şampiyon Arjantin'e 2-0 kaybeden Avusturya, son grup maçında ise Cezayir ile 3-3 berabere kaldı. Peki, İspanya Avusturya maçı ne zaman, canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta?

İspanya Avusturya maçı ne zaman, canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta? 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu

İSPANYA AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu'nda oynanacak İspanya - Avusturya maçı 2 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Los Angeles Stadyumu'nda oynanacak mücadelede iki takım da adını son 16 turuna yazdırmak için sahaya çıkacak.

Karşılaşmayı kazanan ekip, son 16 turunda Portekiz ile Hırvatistan arasında oynanacak eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.

İspanya Avusturya maçı ne zaman, canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta? 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu

İSPANYA AVUSTURYA CANLI YAYIN HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

İspanya Avusturya maçı TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca tabii platformu üzerinden de canlı takip edilebilecek.

İspanya Avusturya maçı ne zaman, canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta? 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu

İSPANYA AVUSTURYA MAÇI HAKEMİ KİM?

İspanya Avusturya maçını İsveç Futbol Federasyonu'ndan Glenn Nyberg yönetecek. Nyberg'in yardımcılıklarını Mahbod Beigi ile Andreas Söderkvist yapacak.

Glenn Nyberg 6 Ağustos 2025'te UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu kapsamında Fenerbahçe - Feyenoord maçını yönetmişti.

İspanya Avusturya maçı ne zaman, canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta? 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu

İSPANYA AVUSTURYA MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

İspanya: Simon, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Pedri, Yamal, Olmo, Baena, Oyarzabal

Avusturya: A. Schlager, Posch, Lienhart, Alaba, Mwene, Seiwald, X. Schlager, Schmid, Laimer, Sabitzer, Arnautovic

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