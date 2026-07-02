Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümünde heyecan dolu anlar yaşandı. Büyük ödül hedefinden vazgeçmeyen yarışmacı Abdullah Özgür Aksu, bankanın 830 bin TL'lik teklifini reddederek risk almayı tercih etti. Ancak finalde açılan kutuların ardından hayatının şokunu yaşadı.

Esra Erol'un sunumuyla yıllar sonra yeniden ekranlara dönen Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümü izleyicileri ekran başına kilitledi.

RİSK ALDI, 830 BİN TL’Yİ REDDETTİ

Bu haftaki yarışmacı 25 yaşındaki Abdullah Özgür Aksu, yarışmaya ev sahibi olmak ve ilk kez yurt dışına çıkma hayaliyle katıldı. Yarışma boyunca seçtiği 9 numaralı kutuyla büyük ödüle ulaşmayı hedefleyen Aksu, başarılı performansının ardından bankadan gelen 830 bin TL'lik teklifi kabul etmedi.

830 bin TL'lik teklife "yokum" dedi! Kutusundan çıkan para herkesi şaşırttı

“PİŞMAN OLSAM DA YOKUM DEDİ”

"'Pişman olacağımı bilsem bile yokum'" diyerek teklifi geri çeviren yarışmacı, 5 milyon TL'lik büyük ödül umudunu sürdürdü.

830 bin TL'lik teklife "yokum" dedi! Kutusundan çıkan para herkesi şaşırttı

5 TL İLE AYRILDI

Final turunda 5 milyon TL'nin bulunduğu kutunun açılmasıyla Aksu'nun büyük ikramiye ihtimali sona erdi. Para ağacında geriye yalnızca 5 TL ile 5 bin TL kaldı.

830 bin TL'lik teklife "yokum" dedi! Kutusundan çıkan para herkesi şaşırttı

Son aşamada bankanın yaptığı 2 bin TL'lik son teklifi de reddeden yarışmacı, kendi kutusuna güvenmeyi seçti. Ancak açılan kutudan 5 TL çıkınca Abdullah Özgür Aksu, yarışmaya yalnızca 5 TL kazanarak veda etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası