AFAD, Akdeniz'de Muğla açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, Akdeniz'de deprem meydana geldi.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında gerçekleşen depremin büyüklüğü 5.3 olarak açıklandı. Datça'ya 137 km uzaklıktaki sarsıntı saat 14.06'da oldu.

KANDİLLİ DE AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada da Akdeniz'de meydana gelen depremin şiddetinin 5.3 olduğu, derinliğinin ise 9.4 kilometre olduğu belirtildi.

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