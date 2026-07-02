GÖZDE NUR BAYAR
Muğla açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem! İşte ilk veriler
AFAD, Akdeniz'de Muğla açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Özetle DinleMuğla açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem! İşte il...
Kaydet
Gündem az önce
Akdeniz'de, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
- Deprem, AFAD verilerine göre Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında gerçekleşti.
- Sarsıntının büyüklüğü 5.3 olarak açıklandı.
- Deprem, Datça'ya 137 km uzaklıkta saat 14.06'da meydana geldi.
- Kandilli Rasathanesi de depremin şiddetini 5.3 olarak belirtti.
- Kandilli Rasathanesi'ne göre depremin derinliği 9.4 kilometre olarak kaydedildi.
0:00 0:00
1x
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, Akdeniz'de deprem meydana geldi.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında gerçekleşen depremin büyüklüğü 5.3 olarak açıklandı. Datça'ya 137 km uzaklıktaki sarsıntı saat 14.06'da oldu.
KANDİLLİ DE AÇIKLADI
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada da Akdeniz'de meydana gelen depremin şiddetinin 5.3 olduğu, derinliğinin ise 9.4 kilometre olduğu belirtildi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR