2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turunda heyecan sürerken, son 16 turunun Dünya Kupası eşleşme ağacı da şekillenmeye başladı. Turnuvada oynanan son karşılaşmaların ardından Belçika ve ev sahibi ABD adını bir üst tura yazdıran son ekipler oldu. Kupada son 16 turunda kesinleşen mücadelelere yenileri eklenirken, çeyrek finale giden yol da yavaş yavaş netlik kazanmaya başladı.

Son 32 turunda oynanan karşılaşmaların ardından bazı son 16 turu eşleşmeleri kesinleşti. Turnuvanın son oynanan karşılaşmalarında Belçika, Senegal'i mağlup ederek yoluna devam etti. Ev sahibi ABD ise Bosna Hersek karşısında aldığı galibiyetle son 16 turuna yükselmeyi başardı. Sonuçların ardından ABD ile Belçika'nın rakip oluduğu son 16 turu eşleşmesi de kesinleşti. İki takım, çeyrek finale yükselebilmek için 7 Temmuz'da karşı karşıya gelecek. İşte, Dünya Kupası eşleşme ağacı...

Dünya Kupası eşleşme ağacı: Son 16 turunda eşleşen ülkeler hangileri?

SON 16 TURUNDA EŞLEŞEN ÜLKELER HANGİLERİ?

Turnuvada şimdiye kadar bir üst tura yükselen takımlar arasında Kanada, Fas, Paraguay, Fransa, ABD, Belçika, Brezilya, Norveç, Meksika ve İngiltere yer aldı.

Kesinleşen son 16 turu eşleşmeleri ise şu şekilde oluştu:

Dünya Kupası eşleşme ağacı: Son 16 turunda eşleşen ülkeler hangileri?

DÜNYA KUPASI EŞLEŞME AĞACI

Kanada - Fas

Paraguay - Fransa

ABD - Belçika

Brezilya - Norveç

Meksika - İngiltere

Diğer üç eşleşme ise son 32 turunda oynanacak maçların ardından belli olacak.

Dünya Kupası eşleşme ağacı: Son 16 turunda eşleşen ülkeler hangileri?

2026 DÜNYA KUPASI SON 32 TURU KALAN MAÇLAR

Bugün | 22.00

İspanya - Avusturya

Yarın | 02.00

Portekiz - Hırvatistan

Yarın | 06.00

İsviçre - Cezayir

Yarın | 21.00

Avustralya - Mısır

4 Temmuz Cumartesi | 01.00

Arjantin - Yeşil Burun Adaları

4 Temmuz Cumartesi | 04.30

Kolombiya - Gana

Dünya Kupası eşleşme ağacı: Son 16 turunda eşleşen ülkeler hangileri?

2026 DÜNYA KUPASI SON 16 TURU MAÇ PROGRAMI

4 Temmuz Cumartesi | 20.00

Kanada - Fas

5 Temmuz Pazar | 00.00

Paraguay - Fransa

5 Temmuz Pazar | 23.00

Brezilya - Norveç

6 Temmuz Pazartesi | 03.00

Meksika - İngiltere

Dünya Kupası eşleşme ağacı: Son 16 turunda eşleşen ülkeler hangileri?



6 Temmuz Pazartesi | 22.00

Son 32 galibi - Son 32 galibi (Henüz belli olmadı)

7 Temmuz Salı | 03.00

ABD - Belçika

7 Temmuz Salı | 19.00

Son 32 galibi - Son 32 galibi (Henüz belli olmadı)

7 Temmuz Salı | 23.00

Son 32 galibi - Son 32 galibi (Henüz belli olmadı)

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