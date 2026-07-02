Anadolu Ajansı
Motosikletle kayaya çarptı! Profesör Mustafa Can hayatını kaybetti
Konya'da kontrolden çıkan motosiklet kayaya çarptı. Feci kazada Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Can hayatını kaybetti.
Özetle DinleMotosikletle kayaya çarptı! Profesör Mustafa Can h...
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3. Sayfa 1 dk önce
Konya'da motosiklet kazasında bir öğretim üyesi ağır yaralanarak hastanede vefat etti.
- Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Can, arkadaşıyla birlikte seyir halindeyken motosikletin kontrolden çıkması sonucu kaza yaptı.
- Kaza, Beyşehir'e bağlı Kurucuova Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
- Prof. Dr. Can, kullandığı motosikletin yol kenarındaki kayaya çarpması sonucu yola savruldu ve ağır yaralandı.
- Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Can, Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Yapılan müdahalelere rağmen Prof. Dr. Mustafa Can kurtarılamadı.
- Cenazesi, işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.
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Konya'da arkadaşıyla birlikte yola çıkan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Can'ın kullandığı motosiklet, Beyşehir'e bağlı Kurucuova Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayaya çarptı.
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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Yola savrulan Can, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Prof. Dr. Can, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Can'ın cenazesi, işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.
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